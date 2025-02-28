古都馬拉松3/2開跑 環保局出動洗街車維護空品

台南古都國際半程馬拉松即將登場，環保局加強賽前洗街。（南市環保局提供）

2025/02/28 22:26

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南古都國際半程馬拉松3月2日登場，由於最近空品條件較不佳，環保局密切關注環境品質，亦於賽前1週加強賽事路線周邊環境巡視與清掃，確保參賽者的健康安全。

南市環保局表示，賽事前1天也會針對府前路、建平路、慶平路等23條關鍵路段進行全面洗街，清潔總長達112.5公里，以減少賽道沿線道路粉塵量，降低路跑時可能產生的揚塵污染。

請繼續往下閱讀...

環保局長許仁澤表示，全面採用合格回收水進行道路清洗，市府在賽事準備期間每日密切監控空氣品質趨勢，若發現空氣品質惡化，將立即啟動應變措施，包括加強工廠與營建工地污染管制、加強對高污染柴油車及機車的攔檢、以及加強道路洗街作業等，防止空氣品質持續惡化。

環保局表示，馬拉松賽事期間，湧現的龐大人潮和車潮，可能會間接影響區域空氣品質。為此，市府在賽事路線、交通管制及空氣品質維護等方面做好充分準備，致力為參賽民眾提供乾淨舒適的環境，讓大家安心參與活動。

環保局也提醒民眾，由於季節因素，目前中南部的空氣品質仍可能較差，應密切關注即時空氣品質資訊，若發現空氣品質不佳，建議減少外出並佩戴口罩加強防護。同時，提醒駕駛注意，洗街作業後的路面可能較為濕滑，請減速慢行以確保行車安全。

台南古都馬拉松將於3月2日開跑，沿線已備好指引標示牌。（記者洪瑞琴攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法