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    面試要提供「家人職業」他傻眼 網：遇過更瞎的

    網友發文分享，求職時發現許多家人資都會索取詳細的個資，質疑是否符合個資法？示意圖。（資料照）

    網友發文分享，求職時發現許多家人資都會索取詳細的個資，質疑是否符合個資法？示意圖。（資料照）

    2025/03/01 00:02

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕求職時填寫基本資料雖是常態，但若面試前就被要求提供身分證字號甚至家庭成員職業，是否合理？網友發文分享，並質疑是否符合個資法？貼文曝光後，不少網友分享更多誇張求職經驗，也有人建議「不填也沒關係」。

    近日網友在Dcard發文提到，年後開始投履歷找工作，卻發現好幾家人資在約定面試時間後，會直接傳來一份WORD檔，稱為「人員資料表」。該表格要求填寫的內容除了姓名、住址、電話、電子信箱等基本資料外，還包括身分證字號，甚至連家庭成員的姓名與職業都要提供。

    原PO不禁懷疑「現在都這樣了嗎？公司行號可以無視個資法嗎？」他強調，自己目前僅是面試階段而非正式入職，覺得這樣的資料蒐集時機不合理，甚至自嘲「是我跟不上時代了嗎」？

    貼文曝光後，網友紛紛抱怨遇過更瞎的情況，「還有遇過要寫前公司所有主管的職位跟聯絡方式的」、「面試過一家公司還要寫到家人的職業、職位、公司、幾歲，而且還是必填欄位」、「面試一間建築師事務所還要寫20題論述題，寫超過一萬字，甚至問你人生哲學⋯⋯？」、「我還遇過寫農曆生日的，資料先給人資後，過好久才叫我去跟主管溝通」。

    另外，其他人建議，「身分證字號那些空著就好，我還沒遇過不填不行的」、「我身分證字號、地址、家庭成員這些隱私資料，全部不填還是被抓去面試，offer也有拿到啊，如果硬要你填那那家公司大概也不值得去」、「那個就是服從性測試，如果不填也無所謂，那放在資料表裡幹嘛，跟工作無關的個資欸」。

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