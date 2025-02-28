週六偏暖熱西半部空品差 清晨留意濃霧

週六偏暖熱，西半部空出不佳，出門、出遊建議配戴口罩。（資料照）

2025/02/28 22:57

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週六（1日）是連假第二天，僅花東地區及恆春半島有零星短暫陣雨；各地早晚天氣稍涼，中部以北及東北部低溫下探14度，高溫可達29度，早出晚歸請留意氣溫變化。另外，西半部及金門易累積污染物，空品短時間可能會亮紅燈，民眾出遊建議配戴口罩。

中央氣象署預報，週六台灣環境水氣偏少，各地大多為多雲到晴。金門、馬祖、中部以北地區、基隆北海岸及清晨南部地區，局部有低雲或霧影響能見度，交通往返離島請留意航班資訊，行車用路請注意路況安全。高雄、屏東沿海空曠地區及恆春半島、基隆北海岸則易有較強陣風。

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氣溫方面，週六白天氣溫持續回升，預測低溫中部以北及東北部14到17度，南部及花東18到20度，而西半部高溫約28到29度，東半部約26到27度，而離島澎湖全天18到22度，金門14到21度，馬祖11到16度。

天氣風險公司指出，週六迎風面東南部地區仍有較多雲量及短暫雨外，其他地區也可能會轉以多雲天氣為主，但降雨機率仍低。氣溫型態也大致相似，整體氣溫會進一步回升，但仍要注意會有明顯的日夜溫差。

紫外線指數部分，週六澎湖縣「過量級」；金門縣、連江縣「中量級」；其餘縣市「高量級」。

空氣品質方面，週六環境風場為東南風，西半部位於背風側，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；中部以北地區、馬祖、金門、基隆北海岸及清晨南部地區有局部低雲或霧影響能見度。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；馬祖、澎湖為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級，西半部及金門短時間可能達「紅色警示等級」。

週六白天高溫最高可達29度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數部分，週六澎湖縣為「過量級」；金門縣、連江縣為「中量級」；其餘縣市均為「高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

​空氣品質方面，週六西半部及金門短時間可能達「紅色警示等級」。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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