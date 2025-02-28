「走跑高雄 」升級2.0版！規劃24運動熱點 馬拉松紀錄保持人也來了

高市運動發展局打造「走跑高雄 2.0」活動。（運發局提供）

2025/02/28 22:49

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市運動發展局舉辦「走跑高雄」活動，今年活動邁入第2屆，並升級成為「走跑高雄2.0」，規劃高雄24個運動熱點，包括愛河與高流亞灣區、澄清湖、駁二藝術特區、佛光山佛陀紀念館等景點，吸引上百人報名參賽。

運動發展局局長侯尊堯表示，去年的高雄市規律運動人口佔37.4%，是六都第2，今年計畫比去年更升級的功能是，同一個運動熱點也能重複累積，獲得相對應的勳章，相信對於建立民眾規律運動習慣，有很大的幫助，也可以到不同熱點，感受多元城市風貌，期待未來更多市民朋友加入路跑行列。

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全新改版登場的「走跑高雄2.0」，獲得許多高雄在地跑團與選手的支持，包括立委許智傑、林岱樺、邱議瑩、黃捷本人及李昆澤、賴瑞隆服務處代表，議員黃文益、邱俊憲、何權峰、鄭孟洳本人及議長康裕成、副議長曾俊傑、議員鄭安秝、陳慧文服務處代表，皆到場共襄盛舉。

而高雄市馬拉松紀錄保持人鄭瑞竹、台灣女子馬拉松百傑跑者許詔程和郭紫涵、鳳山慢跑協會、高雄市澄清湖友緣慢跑協會、高雄夜跑團、高雄市超級馬拉松協會、阿公店長跑協會、高雄鐵人團、伊果鐵人團、台灣獼猴、閃耀跑團、長庚健腿社、DVTT醫聲論壇、UNIKI游泳學院等也一同參與，場面熱鬧。

高市運動發展局打造「走跑高雄 2.0」活動。（運發局提供）

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