新北八里龍米路停車亂象有解 增設汽機車停車格下週完工

新北市八里區龍米路1段、2段路側長期停滿汽機車、佔位糾紛等問題，交通局已增設停車格，預計下週前完工。（記者羅國嘉攝）

2025/02/28 21:27

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市八里區的龍米路1段、2段是往返蘆洲、五股、淡水的要道，但民眾陳情，該路段長期停滿汽機車、佔位糾紛及環境清理困難等問題，交通局決議於該路段增設停車格，目前已開始施工，預計下週前完工。

交通局指出，該路段將規劃逾150個汽車停車格，及逾100個機車停車格，完工後，將評估納入收費管理。

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市議員鄭宇恩指出，龍米路1段往蘆洲方向，從大福社區公車站至關渡橋站，路側長期面臨停車秩序混亂問題，包含刻意佔位、機車遭移動等的糾紛變多，影響當地交通與環境整潔。

市議員陳家琪表示，自上任以來，不少社區與居民反映，因該區段未規劃專用停車空間，導致居民下班後將機車隨意停放，停車方向混亂，有的頭向內、有的頭向外，甚至部分車輛延伸佔用人行道，影響市容並引起民眾檢舉，結果不僅找不到合法停車位，找到卻又可能因違規而遭罰款。

陳家琪也說，為解決這些問題，已與交通局積極協調，研擬規劃方案，探討利用附近適當場域或社區前的私有地作為停車空間，期望制定出一套既解決民眾停車困擾，又提升周遭市容美觀的完善規劃。

交通局停車營運科長許芫綺表示，此次劃設範圍包括龍米路1段（聖心女中對面至137號），及龍米路2段（117巷至140巷），共規劃逾150個汽車停車格，及逾100個機車停車格，並預計下週前全面完工。施工完成後，將評估納入收費管理。

新北市八里區龍米路1段、2段路側長期停滿汽機車、佔位糾紛等問題。（記者羅國嘉攝）

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