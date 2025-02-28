台南喵萌 城市吉祥物「巷仔Niau」公仔盲盒、禮盒開賣

「巷仔Niau」公仔盲盒及禮盒開賣，滿足Niau粉們收藏喵喵的期待。（台南市文化局提供）

2025/02/28 22:33

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南城市吉祥物巷仔Niau（台語音貓）過年前推出「巷仔Niau公仔盲盒」及「巷仔Niau公仔禮盒」快閃亮相，今（28）日起於安平古堡等景點開賣，滿足Niau粉們的期待！

台南市文化局說，這次共推出5款巷仔Niau造型公仔，每款都十分小巧可愛，平均高約8公分左右，與去年首發限量預購的姿勢、尺寸不同，分為「巷仔Niau公仔盲盒」及「巷仔Niau公仔禮盒」，Niau粉可以選擇體驗開箱盲盒的刺激感，讓幸運女神決定是哪隻巷仔Niau跟買家一起回家；或是選購禮盒1次集滿5款造型，1隻都不落單。

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巷仔Niau因2024台灣文化創意博覽會誕生，身上的花紋可以發現有大帆船、小老鼠，還有捲捲的「麒麟尾」，則是源自當時的基因特徵，也說出了巷仔Niau故事，因為是大航海時代往來東亞貿易帆船上，幫忙除鼠害的貓咪而來到台灣。巷仔Niau身上還有許多呼應台南特色的特徵，有如台南內海地形的形狀、對照孔廟大成殿燕尾尖尖翹起的耳朵。

文化局說，包括安平古堡、安平樹屋、延平郡王祠、愛國婦人會館紀念品部、億載金城、赤嵌樓、隆田chacha文化資產教育園區、左鎮化石園區、蕭壠文化園區、總爺藝文中心、水交社文化園區、台南山上花園水道博物館等12處指定通路限量開賣，未來還會陸續推出周邊商品，讓「巷仔Niau家族」持續成長茁壯。

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