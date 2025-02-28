小便斗隔板有什麼鳥用？律師喊擋不住視線 ChatGPT答案黑人問號

小便斗之間的隔板通常無法真正阻擋旁人的視線，ChatGPT回答實是為了「防潑濺」。示意圖。（資料照）

2025/02/28 23:54

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕男廁小便斗裝隔板的用意究竟是什麼？律師王至德指出，隔板通常無法真正阻擋旁人視線，質疑設計目的。他詢問ChatGPT，得到「防潑濺」的回答，但他認為這個解釋似乎不太合理，貼文曝光引發網友熱烈討論。

王至德在臉書粉專《法老王 - 王至德律師》發文說，「男士們不知道有沒有發現一件事情很奇怪，廁所小便斗中間的隔板通常都擋不住旁邊的人看你小弟弟的視線。如果擋不住的話，那這個隔板的用意到底是什麼？」他補充，當他向ChatGPT詢問時，回覆為了「防潑濺」，但他質疑：「大部分的間距是除非使用者整個轉過來，不然根本不可能噴到，是說你沒事會尿到一半轉過來嗎？」

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貼文曝光後，許多網友紛紛留言發表看法，「防止噴到鄰鳥」、「非禮勿視，這是防君子不防愛比較的人」、「那只是降低心理隔閡，沒了那個擋板就會覺得小便斗怎麼那麼近！」、「這跟身高比較有關聯，身高在一定高度下是看不到隔壁的鳥，但高於某個高度就會看得到，然後每間廁所隔板設計高度都不同，所以實際上還是要挑最左或最右吧」」、「這設計其實只是劃分空間，避免彼此肢體或隨身物品碰觸，還有防止尿液互相噴濺」。

關於小便斗隔板的設計，日本近年來也有相關討論，部分公共場所甚至選擇拆除隔板，希望讓使用者站得更近，以減少滴漏問題。而在台灣，曾有網友在公共政策網路參與平台提議「男性廁所小便斗應比照女性廁所加裝門以保障隱私」，但因附議人數過少而未能通過。

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