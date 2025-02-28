新光三越明起台中世貿開賣 27品牌臨時店登場

新光三越為短期安置廠商及專櫃人員，新光三越將明天（3/1）在第二賣場「台中世貿中心一館」開賣。（記者蔡淑媛攝）

2025/02/28 20:45

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中新光三越2月13日氣爆後無限期停業，為短期安置廠商及專櫃人員，新光三越將於明天（3/1）在第二賣場「台中世貿中心一館」開賣，營業時間從上午11點至晚間9點，首場共27家知名品牌，有老行家、GODIVA、花神、金安德森、法雅客等，涵蓋男女服飾、內睡衣、休閒運動、家庭用品、食品等多元商品，共近百位工作人員共同參與，會員購物仍享有既有會員權益，也會有促銷折扣。

新光三越營業本部副本部長謝英明表示，3月1日開設台中世界貿易中心展覽場一館的短期賣場，會員消費比照在館內消費，會有點數贈送，主要不是以促銷為主，希望大家可以有工作地點。

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謝英明指出，除了首場台中世貿中心一館，台中長榮桂冠酒店3樓也將於3月11 日至21日開賣，針對外傳還有林酒店，他說，未來會努力找尋各種適合的場地，如世貿中心、飯店等，此次是聯合性質，後續依廠商、商品屬性不同，依不同的主題來呈現，目前先找場地，再由廠商報名參加，尋找300至500坪以上場所，將持續研擬更多適切方案，協助更多廠商夥伴與同仁。

27家品牌分別是LE CREUSET、老行家、GODIVA、皇室、ROBOROCK、正官庄、HUNTER、KEZNZO KIDS、有情門、IMAGER-37、金安德森、SPRING、PHILIPB、元艇、花神、愛威鐵盒、PIPPY、little ground、大將作、SWEAR、羅絲美、La felino Arnold Palmer、法雅客、好好集、韓味不二、美麗市場。

新光三越營業本部副本部長謝英明表示，新光三越將明天（3/1）在第二賣場「台中世貿中心一館」開賣，首場共27家知名品牌，會員購物享既有會員權益。（記者蔡淑媛攝）

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