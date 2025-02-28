長得太像蔣介石？公共藝術銅像惹議 台南文化中心將評估調整

台南文化中心這座戶外公共藝術銅像，被外界質疑「太像蔣介石」。（台南市文化局提供）

2025/02/28 20:04

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市文化中心戶外《承先啟後》公共藝術作品，因長得太像蔣介石，近日引發討論。台南市文化中心表示，這件作品為1984年文化中心開館時，由知名雕塑家鄭春雄創作設立，未來將會配合整體景觀規劃作調整。

南市文化局指出，2021年促進轉型正義條例正式施行後，開始出現遷移聲音，也將作品提送當年度公共藝術審議會審查，審查結果認為公共藝術作品名稱為《承先啟後》，且並未指涉蔣介石，加上多次連絡鄭春雄老師未果，難以求證作品是否確為蔣介石。此外作品與供人瞻仰的傳統銅像有極大差異，在無法確認下，應相當謹慎思考。

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文化局代理局長林韋旭表示，為配合促進轉型正義條例規定，同時文化中心已邁入40年，在文化部支持下，已編列3.5億整建經費，年底開始將全面進行場館整建工程，整體規劃也涵蓋庭園及景觀的提升優化，包括景觀水景、藝術作品調整、步道規劃、植栽美化及夜間照明設施的改善，該銅像作品也亦將配合景觀設計進行調整。

文化局也強調，近日外界主張移置聲音，于以尊重，同時也須尊重藝術家鄭春雄老師的創作自由，且該作品為公有財產，呼籲民眾共同保護，勿破壞或毀損公物。文化中心作為藝術與文化展演空間，致力於提供優質的藝文環境，未來無論在硬體或是庭園景觀與公共藝術規劃上，將更符合社會需求，並提供更友善的藝文空間。

據了解，228轉型正義議題，昨日南市民進黨議員再度發聲要求文化中心將銅像移走，今日台灣基進黨台南市黨部則在現場進行諷刺行動，以自製牢籠罩住銅像，並貼上「威權不值得紀念，殺人應該要定罪」標語。

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