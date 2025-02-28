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    中華齊善功德會攜手地方捐贈萬斤米 送暖弱勢

    中華齊善功德會邀地方團體、桃園市議員謝美英捐贈萬斤白米，義助弱勢。（桃園市議員謝美英提供）

    中華齊善功德會邀地方團體、桃園市議員謝美英捐贈萬斤白米，義助弱勢。（桃園市議員謝美英提供）

    2025/02/28 21:24

    〔記者黃政嘉／桃園報導〕中華齊善功德會寒冬送暖20餘年，今年擴大參與，邀請齊善寺聖善行義團、桃園市救難防災協會、社團法人台灣萌善根協會、許金屯文教基金會，等團體一同行善，捐贈上萬斤白米給弱勢團體、低收入家庭，並辦感恩餐會，義助弱勢。

    白米聯合捐贈活動今天在中壢區齊善寺舉行，桃園市議員謝美英也受中華齊善功德會邀請加入行善行列，她說，許金屯文教基金會及社團法人台灣萌善根協會多年來投入公益，為社會、鄰里、校園默默付出，讓人感動，多年來，台灣各個角落，都有他們行善的足跡。

    齊善寺20餘年來舉辦捐贈白米及物資，白米累計達35萬斤，受惠人數逾萬人，每年尾牙或春酒請總舖師辦桌，並邀請受贈團體或捐輸單位餐敘。

    社團法人台灣萌善根協會常年以專車進行愛心募米，透過送米、送物資，了解各單位的需求，協助資源整合，2019年至今，受贈單位約60個，也辦講座鼓勵偏鄉孩子。

    許金屯文教基金會董事長許金屯說，自己供奉濟公活佛，感受活佛慈悲，身為宗教團體一員，自認有責任、義務號召更多善心人士，宣揚志業共創、福田共植、功德共享的共同理念，發揮更大善的力量。

    白米聯合捐贈活動今在中壢區齊善寺進行，受贈團體包含各弱勢團體、低收入家庭。（桃園市議員謝美英提供）

    白米聯合捐贈活動今在中壢區齊善寺進行，受贈團體包含各弱勢團體、低收入家庭。（桃園市議員謝美英提供）

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