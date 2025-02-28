嘻哈迷湧入！屏東大武門音樂祭火力全開 越夜越嗨

康康演出，全場嗨翻。（記者羅欣貞攝）

2025/02/28 19:31

〔記者羅欣貞／屏東報導〕以嘻哈文化為核心的大武門音樂祭邁入第3年，今（28日）、明（3月1日）兩天下午1點半到晚上8點，在屏菸1936文化基地登場，集結20組頂尖音樂人及潮流街舞團體演出，首日就吸引來自全台的嘻哈迷共襄盛舉，再度掀起南台灣嘻哈音樂狂潮，越晚越嗨！

屏東縣長周春米今天到場，與眾多樂迷一同沉浸在熾熱的音樂氛圍中，她表示，屏東致力於打造多元音樂品牌，以音樂作為文化交流的橋樑，一連兩天的大武門音樂祭，匯聚頂尖的嘻哈音樂人及街舞高手，以嘻哈舞台及街舞擂台，讓屏菸成為南台灣嘻哈文化的重要基地。

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首日演出陣容，嘻哈戰士 Jayroll 以全新單曲「Bounce 棒斯」率先點燃現場，強勁節奏一出，全場瞬間沸騰！實力派新世代唱將林潔心以細膩嗓音詮釋新作「空白題」，擄獲樂迷的心。康康攜手DJ QuestionMark玩轉經典曲目「快樂鳥日子」、「舞女」，高傳唱度搭配創新編曲，氣氛直衝巔峰。

《大嘻哈時代》話題選手小卡比以標誌性 Boom bap 風格引爆全場，震撼指數破表。音樂怪才美麗本人攜手人氣塗鴉藝術家BOBONE，將街頭藝術與嘻哈文化完美融合，帶來最具創意的視覺與聽覺饗宴。精彩的街舞大賽「3 on 3 Freestyle Battle」今天起也正式開戰，學生組的舞者展現了驚人的技巧與爆發力，點燃現場氣氛。

現場創意市集同樣人氣鼎沸，集結在地美食、潮流品牌、文創商品，並推出趣味互動體驗，只要說出通關密語「我要來點 Freestyle!」，即可解鎖隱藏菜單與驚喜商品，多項限定聯名商品，讓樂迷把潮流帶回家。

明天（3月1日）演出藝人包括孤兒收容所、Y.O MOB的即興 Battle，獨具慵懶純情風格的西屯純愛組，以及壓軸登場的饒舌大將大支，還有競爭激烈的公開組街舞比賽，勢必再掀音樂祭高潮，屏縣府請熱愛饒舌文化的樂迷，千萬別錯過這場年度最強嘻哈盛會。

台下開心尬舞。（記者羅欣貞攝）

精彩的街舞大賽今天起開戰。（記者羅欣貞攝）

屏東縣長周春米（右二）與歌手康康（左二）、台下樂迷互動。（屏東縣政府提供）

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