台師大攜手基金會推動AI教育 漫畫結合遊戲提升中學生科技素養

中學老師分享《阿宅聯盟：決戰AI太陽王國──超進化人工智慧歷險漫畫》計畫成果。（台師大提供）

2025/02/28 19:46

〔記者楊綿傑／台北報導〕AI無所不在，各教育領域也積極導入相關素材，台師大攜手鴻海教育基金會推動《阿宅聯盟：決戰AI太陽王國──超進化人工智慧歷險漫畫》計畫，透過由AI漫畫書協助教師於課堂中進行AI教育導入，以漫畫與遊戲相結合的方式，深化科技教育，提升學生AI素養。

該計畫參與學校來自全台各地，共有11所中學。由鴻海教育基金會提供每校30本AI漫畫書，並由台師大科技系製作簡報教材，使學生在輕鬆有趣的氛圍中探索人工智慧的奧秘。

請繼續往下閱讀...

台中市立西苑高中教師林佩蓉提到，漫畫內容與畫風深受學生喜愛，即使在數位短影音充斥的時代，仍能吸引學生專注閱讀，並引發對AI應用的廣泛好奇，如無人機搜尋、投球軌跡分析等。

台北市立螢橋國中教師陳立庭則將此計畫納入九年級新興科技課程，透過漫畫閱讀、簡報導讀及遊戲體驗的組合方式，幫助學生深入理解AI技術應用。此外，透過課後測驗機制，鼓勵學生回溯書中內容，強化學習成效。

新竹縣立六家高中（國中部）主任佘承郁採取「自由閱讀+導讀+遊戲+討論」的教學模式，讓學生主動探索內容，並藉由投票選擇感興趣的章節進行深入討論，促進自主學習。

南投縣立南投國中教師姚述勤則將此教材拓展至教師研習與寒假營隊，並向鄰近國小推廣，強調其作為AI學習資源的價值。他結合Google Classroom進行課堂回饋，進一步提升學習歷程的可追蹤性。

新北市立三峽國中教師許睿君分享，學生透過漫畫閱讀與遊戲挑戰，能更容易進入學習情境，特別是無人機障礙挑戰會因為競爭性與數據紀錄功能，大幅提升學生的學習動機。

台師大科技系指出，該計畫透過漫畫、遊戲與課程整合的方式，使學生得以從不同角度認識人工智慧的應用與挑戰。教師們透過創新的教學策略，引導學生進行批判思考與主動探索，進一步提升其AI素養與科技應用能力。未來將結合更多科技與教育資源，推動更多元的學習方式。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法