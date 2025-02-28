LINE爆大當機！日本、台灣用戶受影響 交易、通訊功能異常

今（28日）下午LINE發生大規模故障。（資料照）

2025/02/28 19:40

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今（28日）下午，知名通訊軟體LINE在日本發生大規模故障，許多用戶反映無法登入帳號、相簿打不開，甚至LINE禮物功能及遊戲服務也無法使用。台灣方面，也有大量用戶表示LINE官方帳號異常，LINE Pay交易失敗，導致晚餐時段有不少人無法順利付款。

根據故障監測網站「Downdetector」的數據顯示，LINE的問題自台灣時間下午5點左右開始，大批用戶回報應用程式無法正常運作，主要影響範圍包括訊息無法發送、相簿無法開啟、官方帳號對話框異常等。

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在社群平台Threads上，不少網友也熱議此事，「LinePay當機，沒帶錢吃飯直接尷尬癌」、「大家的官方line帳號有問題嗎？我的突然回訊息回到一半故障...聊天的對話全不見了」、「今天的官方LINE是不是出現異常？！客服回覆一直送不出去...客人透過LINE打電話過來也無法接聽」、「LINE官方突然大當機 大家的也是嗎？我的狼客差點就找不到我了」。

此外，日本當地用戶也反映，LINE的禮物功能、遊戲登入以及相簿均無法正常運作。截至目前，LINE日本官方尚未對當機事件做出正式回應，確切的故障原因仍不明。不過，隨著時間推移，部分用戶回報當機狀況已逐步獲得改善，服務正在陸續恢復。

台灣時間下午5點左右開始，大批用戶回報Line無法正常運作。（圖擷取自Downdetector）

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