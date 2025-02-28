不搞炎上行銷！ 摩斯漢堡發文「向228致敬」 暖哭台灣民眾

日式速食店摩斯漢堡每年在228這天，廣告文宣或優惠不會刻意出現歡慶等字眼，且會在社群平台發文向這天致敬。（圖擷取自「MOS Burger 摩斯漢堡「癮迷」俱樂部」臉書粉專）

2025/02/28 20:26

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今天228和平紀念日，視為追悼遭中國國民黨獨裁政權迫害的無辜死者、記住台灣民主自由發展歷史的時刻。然而，近年許多業者藉「連假」與「歡慶」名義在這天推出各種優惠，引起不少爭議，但也有網友注意到，日式速食業者摩斯漢堡，每年都會發文向台灣這段歷史致敬，暖舉令人動容。

據了解，每年一到228和平紀念日，多家品牌業者會推出各種優惠、甚至使用「全民歡慶」等字眼，炎上行銷手法引起台灣網友爭論。一些網友覺得，這天既然被視為「國定假日」，業者行為並無不妥，還嘲諷抗議民眾是故意小題大作；但不少網友認為，這個節日出現原因，是無數台灣前人遭迫害、充滿血淚的歷史悲劇，本來就該嚴肅對待。

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另有網友舉例，日式速食店摩斯漢堡在每年在228這天，廣告文宣或優惠不會刻意出現歡慶等字眼，且還會在社群平台發文向這天致敬。今年摩斯漢堡發文寫下，「每年迎來的和平紀念日，是為了紀念歷史上的今天，感謝前人守護住了得來不易的民主自由，可以讓我們可以過上自在的生活，願和平之鴿飛遍各地，敬意228和平紀念日。」

台灣網友也紛紛留言回應說，「每年的溫柔代表」、「難得的清流，謝謝摩斯」、「民主自由真的得來不易」、「謝謝Mos，真的不同的高度」、「每次的消費，都決定著未來的模樣」、「謝謝摩斯每年都展現企業品牌的高度」、「同樣是M開頭的餐飲品牌，我只服摩斯漢堡」、「謝謝為民主犧牲奉獻的菁英，台灣才有現在的生活」。

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