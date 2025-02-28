展現堅韌與愛！ 屏東228紀念音樂劇《以愛相會》令人動容

屏東縣政府自製的228紀念音樂劇《以愛相會》今天首演。（屏東縣政府提供）

2025/02/28 19:19

〔記者羅欣貞／屏東報導〕由屏東縣政府自製的228紀念音樂劇《以愛相會》，今天（28日）上午及晚間在屏東演藝廳演出兩場次，以「阿會阿嬤」姚陳會的親身經歷，帶領觀眾見證大時代的傷痕與希望。縣長周春米出席觀賞，故事主角阿會阿嬤在家人陪同下現身，深刻的劇情展現以愛包容的力量，讓觀眾為之動容。

《以愛相會》音樂劇由屏東在地編劇、屏東大學副校長施百俊執筆，導演林于峻執導，屏縣傑團星星戲樂團隊演出。劇情圍繞施百俊的外婆姚陳會的一生，從日治時代到戰後社會變遷，以她的成長歷程映照出台灣人民的堅韌與愛的力量；全劇由藝人黃瑜嫻（小嫻）及明華園第三代陳子豪等人演出。

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屏東縣長周春米表示，每年228，我們不僅要回顧歷史，更要用不同的方式讓歷史走進人心。今年的《以愛相會》就是我們對228「不一樣的紀念」，透過戲劇讓大家感受歷史的溫度，反思事件的本質，傳遞愛與和解的價值。

多位受難家屬受邀到場觀賞，緬懷這段台灣歷史中的無辜生命。觀眾表示「這部劇讓我們更貼近那個時代的人們，讓228不只是遙遠的歷史，而是活生生的人生故事」。

特別的是，今年96歲的「阿會阿嬤」姚陳會，今天下午和三、四十位家族成員一起坐在台下觀賞，女兒姚秀琴觀後表示，「我整場都在掉眼淚，很感動，演得很好！」。

屏縣府文化處表示，盼透過這場演出，讓228的記憶以更具生命情感的方式流傳下去，也讓戲劇成為溝通歷史與當代的橋樑。未來縣府也持續透由各種展演創作，讓更多動人的台灣故事在屏東發聲，從藝術獲得不同的省思。

屏東縣政府自製的228紀念音樂劇《以愛相會》。（屏東縣政府提供）

屏東縣長周春米（前排右二）感謝全劇演員的精彩演出。（記者羅欣貞攝）

96歲的姚陳會（中）今天下午在外孫、屏大副校長施百俊（左）陪伴下觀賞音樂劇《以愛相會》，屏東縣長周春米（右）向她致意。（記者羅欣貞攝）

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