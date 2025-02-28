櫻花季人氣旺！日月潭連假首日吸客5.7萬人次 九族賞櫻破萬

日月潭228連假適逢櫻花季，賞櫻勝地九族文化村目前以吉野櫻、富士櫻最為盛開。（九族文化村提供）

2025/02/28 18:25

〔記者劉濱銓／南投報導〕228連假正逢日月潭櫻花季，不論環潭或風景區周邊櫻花景點，都可見賞花遊客；日月潭風景區管理處表示，連假首日轄區湧入5.7萬人次，光九族賞櫻就破1萬人次，由於連假天氣晴朗，預計潭區明、後天仍相當適合出遊。

日管處指出，環潭地區聯外道路，以及周邊景點最近都可見櫻花盛開，像是魚池鄉東光村的石佛公秘境，當地櫻花林花開茂盛相當美麗，另在台21線潭區往水里鄉方向的銃櫃天寶堂，也被花團錦簇的櫻花圍繞，遊客可順道一遊。

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今天連假首日環潭車潮約在中午湧現，午後潭區像是水社的中興停車場，以及鄰近伊達邵的水社大山停車場都客滿，統計今天風景區旅遊人次達5.7萬，環潭地區佔3.9萬，九族也破1萬人次。

魚池鄉公所228連假也與九族文化村合辦小農市集，魚池鄉長劉啟帆表示，市集連3天在九族的櫻花大道兩旁展出，共有20個攤位展售在地香菇、蘭花、紅茶、咖啡等農特產，盼透過賞櫻人潮帶動農產銷售。

九族園區表示，受惠天氣回暖，園區櫻花目前以淡粉紅色的吉野櫻、富士櫻最為盛開，花況預計可到3月上旬，228連假除有小農市集，園區還有賞夜櫻、火舞表演等，民眾可把握機會。

日月潭228連假適逢櫻花季，風景區內的魚池鄉東光村石佛公櫻花盛開。（日管處提供）

賞櫻勝地九族文化村和魚池鄉公所合辦假日小農市集，吸引遊客採買農特產。（九族文化村提供）

日月潭228連假適逢櫻花季，風景區內的魚池鄉東光村石佛公櫻花盛開。（日管處提供）

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