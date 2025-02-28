連假第2天國道易塞車堪比過年 18地雷路段、管制措施曝

228連假第一天一早，國道3號南港交流道通往國5南下路段湧現大量車潮。（記者田裕華攝）

2025/02/28 18:34

〔記者吳亮儀／台北報導〕明天（3月1日）是228和平紀念日連續假期第二天，交通部高速公路局預測明天國道有18處路段易壅塞，堪比過年期間狀況，預估明天車流量大約是平日的1.3倍。

高公局預估，明天國道交通量為115百萬車公里，是平日年平均92百萬車公里的1.3倍，其中，北向交通量可達59百萬車公里，是平日年平均的1.3倍。

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這次連假適逢春季賞花時節，天候良好，高公局研判尖峰時段將有大量旅遊車潮，預判明天重點壅塞路段為國1南向楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向西螺-埔鹽系統、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰、草屯-名間，北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10東向鼎金系統-燕巢、西向仁武-左營端等路段。

高公局呼籲民眾多利用大眾運輸或省縣道，若仍需行駛國道，建議西部國道南向用路人儘量6時前或12時後出發；國5南向用路人建議5時前或17時後出發；另西部國道北向用路人，建議南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發，國5北向用路人建議於9時前出發，節省寶貴時間。

明天國道相關疏導措施包括5時-12時封閉國1埔鹽系統、國5石碇及坪林南向入口；12時-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入；13時-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城的北向入口高乘載管制；單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0時-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

另外，氣象預報明天中部以北地區及清晨南部地區易有局部霧或低雲影響能見度，高公局提醒駕駛人遇濃霧路段時，應開亮車頭大燈、霧燈及危險警告燈，以提醒後方來車，並保持較長的跟車距離，且小心駕駛及避免變換車道。

今天下午12時44分，國3南向159公里處發生5輛小客車追撞事故，占用內線車道，於13時02分排除，造成後方車流回堵3公里；13時20分，國3南向63公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於13時26分排除，造成後方車流回堵4公里。

另外，今天下午14時45分，國3南向193公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，在14時50分排除，造成後方車流回堵2公里；16時08分，國3南向123公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於16時23分排除，造成後方車流回堵4公里，都導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。

高公局預報連假第二天北區路況。（高公局提供）

高公局預報連假第二天中區路況。（高公局提供）

高公局預報連假第二天南區路況。（高公局提供）

高公局預報連假第二天管制措施、易塞車路段。（高公局提供）

國3南向159公里處發生5輛小客車追撞事故，占用內線車道。（高公局提供）

國3南向63公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道。（高公局提供）

國3南向193公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道。（高公局提供）

國3南向123公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道。（高公局提供）

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