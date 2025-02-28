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    把握連假好天氣！下週二氣溫驟降10幾度 濕冷到週五

    未來定量降雨趨勢圖。（氣象署提供）

    未來定量降雨趨勢圖。（氣象署提供）

    2025/02/28 18:07

    〔記者吳亮儀／台北報導〕把握好天氣！中央氣象署預報，明天（3月1日）各地仍是溫暖晴朗的好天氣，持續到下週一，但當晚有鋒面通過，下週二有冷空氣報到，全台轉濕冷到下週五（7日），氣溫更驟降十幾度，會非常有感。

    氣象署預報員林定宜說，明天連假第二天一樣各地好天氣，僅東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，但下週一（3月3日）白天起鋒面接近，南部、東部、東南部地區及中部山區會先變天，轉為有局部短暫雨的天氣。

    林定宜說，下週一當晚起到下週二會因鋒面通過和冷空氣報到影響，各地氣溫驟降、特別是西半部地區及基隆北海岸有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生機率，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨，而這波冷空氣的強度目前預報為東北季風和大陸冷氣團之間，須等時間更近一點才能確認強度。

    「下週二到下週五全台都是濕冷的天氣，且氣溫驟降得讓人非常有感」，林定宜說，下週三（5日）起除了東北季風或大陸冷氣團影響外，華南雲區同時東移，中部以北、東北部及東部地區有短暫雨，其它地區有局部短暫雨。

    氣象署今天也公布未來的「月長期天氣展望」，模式預測未來第1週（3月1日~3月7日）期中後受鋒面及華南雲雨區影響，各地氣溫明顯下降並有局部較大雨勢，期末至第2週氣溫逐日回升；第2週（3月8日~3月14日）受南方水氣影響，北部及東半部有短暫雨。因春天天氣變化快速，模式掌握能力較低，請隨時留意最新預報資訊。

    未來天氣提醒。（氣象署提供）

    未來天氣提醒。（氣象署提供）

    未來一週溫度趨勢。（氣象署提供）

    未來一週溫度趨勢。（氣象署提供）

    週末天氣概況。（氣象署提供）

    週末天氣概況。（氣象署提供）

    氣象署公布未來兩週的「月長期天氣展望」。（氣象署提供）

    氣象署公布未來兩週的「月長期天氣展望」。（氣象署提供）

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