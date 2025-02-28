從早排到晚！明天「頭牙」土地公生日 彰化市區爆「搶買麻糬」人潮

彰化市老牌麻糬店「大元」在巷弄內，今天排隊人龍從巷弄排到民生路。（記者張聰秋攝）

2025/02/28 17:51

〔記者張聰秋／彰化報導〕明天（農曆2月2日）是「土地公」生日，也就是俗稱「頭牙」，相傳土地公特別愛吃麻糬，今天228連假首日，不少人提前準備供品，彰化市區3家老牌排隊麻糬全部湧現排隊人龍，從早上到黃昏，人龍沒有斷過。

「土地公」生日這天要拜土地公，相傳土地公特別愛吃麻糬，因為土地公臉上那一撇白鬍子容易黏上麻糬，代表「黏財」，寓意財源滾滾來。

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今天天氣晴朗，不少人提前準備供品，彰化市區3家老牌排隊麻糬全部湧現排隊人龍，不單店面就連賣麻糬的行動攤販，還有賣糯米炸的小販，只要跟「麻糬」相關的食品都出現大排長龍。

這種「頭牙搶買麻糬」的熱潮，正在彰化市區上演，民眾排了1、2個小時終於買到黏呼呼又甜滋滋的麻糬，高興的心情全寫在臉上。

3家知名的麻糬業者，包括永樂商圈民生路弄巷弄內的大元餅行、後火車站辭修路的玉華珍餅，還有彰化媽祖文化館對面民族一街的玉玲瓏，每到初一、十五生意門庭若市，好到爆，特別是每年的頭牙前一天和當天，排隊人龍已是節慶來的日常。

就算明天才是頭牙，今天放假，已有大批民眾買麻糬，有些是今天就拜土地公，也有很多為明天祭拜預買，使得這3家老店全部得排隊才買得到麻糬，人龍從白天持續到黃昏，都傍晚5點多，人龍未減，業者也提前加碼備料，並加班應付需求，從早到晚手停不下來，全部當天現做現賣，新鮮供應。

明天（農曆2月2日）是土地公生日，俗稱「頭牙」，這天民眾會準備供品祭拜，特別是象徵「黏財」的麻糬，成為搶手貨。（記者張聰秋攝）

彰化媽祖文化館對面民族一街的玉玲瓏，等待買麻糬的排隊人龍，都已傍晚還在排。（記者張聰秋攝）

彰化市街景「頭牙搶買麻糬」熱潮不單在老店，連路邊小販也是滿滿人龍。（記者張聰秋攝）

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