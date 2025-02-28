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    首頁　>　生活

    她嘆行政職月薪3萬卻忙到懷疑人生 一票網友哀：我也是

    網友發文說，自己從事行政工作，扣除勞健保，月薪不到3萬，示意圖。（情境照）

    網友發文說，自己從事行政工作，扣除勞健保，月薪不到3萬，示意圖。（情境照）

    2025/02/28 19:39

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台灣的低薪狀況屢見不鮮，許多人對此都很有共鳴。網友發文說，自己從事行政工作，扣除勞健保，月薪不到3萬，但每天卻很忙碌。文章曝光後，釣出一票網友也感嘆自己月薪也不到3萬。

    昨日網友在Dcard以「還有人月薪不到3萬？」為題發文感慨，自己就是月薪不到3萬的人。她透露，從事行政工作月薪大約3萬，且這還不含勞健保，實際到手的薪資更少；而且每天忙到事情做不完，薪水卻如此低廉，讓人不禁懷疑人生。

    文章曝光後，一票網友訴苦，「我啊，工作十幾年，月薪沒領超過3萬過」、「我也是，待了快10年，也領不到3萬」、、「3萬，扣完勞健保2萬9...真的會哭」、「我也是...做了快9年，也差不多3萬，扣除勞健保就沒有3萬」、「中部，室內設計助理，扣勞健保，實領不到28950」。

    另外，不少人提出建議，「就找基本薪資然後輕鬆的工作吧，後面基本薪資上漲你也可以上漲」、「妳的專業就是只值這些錢，不甘心就去提升自己」、「行政職確實比較吃虧，薪水天花板就在那，除非你自己有想轉職，去職訓局上課，能談的薪水會比較多」。

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