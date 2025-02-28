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    看清楚！日本「買1送1」玩法不一樣 網驚：又長知識了

    日本超商的買1送1，其實與台灣的邏輯不一樣。（Nao老師‧鬧日語授權）

    日本超商的買1送1，其實與台灣的邏輯不一樣。（Nao老師‧鬧日語授權）

    2025/02/28 22:33

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台灣人愛去日本旅遊，美食更是不可或缺的一環。不過有臉書粉專分享，在日本的商店如果看到買1送1，千萬不要立刻拿去結帳，因為台灣與日本的「買1送1邏輯不一樣」。貼文曝光，讓網友直呼，「原來是個陷阱題！」

    臉書粉專《Nao老師‧鬧日語》發文，如果在日本便利商店看見「1個買うと1個もらえる」，就誤認為是「買1送1」的話是大錯特錯的！只見這張照片的養樂多，當你立刻拿著2瓶去結帳後，就會發現明細上還是2瓶的價錢。

    Nao老師也解答，「這跟台灣的『買一送一』邏輯太不一樣啦！」仔細看右下角有很小的字寫著「任買一個，可以獲得免費兌換券，而且有限時間」，所謂的「買一送一」，是先買1瓶，給你兌換券，然後在「指定日期內」拿兌換券再換1瓶，而不是台灣直接拿2瓶去結帳然後買1送1，這沒看清楚真的會誤會。

    貼文曝光，引起網友熱議，「『ただで』もらえる，少了這個詞就不是買一送一惹（陷阱）」、「短期旅遊者很難用」、「台灣買一送一方便多了」、「因人而異有人覺得方便，也有人覺得不方便」，「雖然得分兩次，不過一個人住的話會比較喜歡這種方式」、「去日本那麼多次，第一次才知道」。

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