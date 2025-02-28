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    3月仍有冷空氣南下機率 3~5月雨量正常到偏少

    3月到5月氣溫預報。（氣象署提供）

    3月到5月氣溫預報。（氣象署提供）

    2025/02/28 17:35

    〔記者吳亮儀／台北報導〕中央氣象署今天（28日）說明未來一季包括3月、4月、5月氣候預報，氣溫部分「正常到偏高」；雨量「正常到偏少」。

    氣象署在臉書官方粉絲團公布「季長期天氣展望」，3月、4月逐漸進入春天的季節，西半部易有局部霧發生機會，此時大陸冷高壓強度逐漸減弱，南方暖空氣勢力漸漸增強，當南、北勢力於台灣附近交鋒時，是台灣春雨的重要來源之一，但春季天氣系統移速較快，預報不確定性較大。

    5月起逐漸進入梅雨季，若鋒面在台灣附近徘徊，容易帶來降雨，有伴隨雷雨或豪大雨發生機會。

    未來一季台灣的氣溫預報，3月仍有冷空氣南下影響機率，北部及東北部天氣稍轉涼，中部與南部氣溫正常；4月到5月為正常到偏高。雨量預報部分，3月到5月降雨為正常到偏少。

    氣象署也指出，根據熱帶海洋和大氣環流監測資料顯示，目前赤道太平洋海溫仍呈現西暖東冷的反聖嬰型態，各國預測春季過後將恢復到正常狀態，提醒民眾，春季變化快速，長期預報的不確定性較大，請民眾隨時留意氣象署每日發布的天氣預報。

    3月到5月雨量預報。（氣象署提供）

    3月到5月雨量預報。（氣象署提供）

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