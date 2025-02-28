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    美爆！古坑石壁櫻花季湧入5萬人 遊客苦等2小時還坐不上車

    古坑石壁櫻花爆開，滿山谷粉紅花海，吸引大批遊客上山賞花。（記者黃淑莉攝）

    古坑石壁櫻花爆開，滿山谷粉紅花海，吸引大批遊客上山賞花。（記者黃淑莉攝）

    2025/02/28 17:25

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕古坑鄉草嶺石壁櫻花爆開，今（28）日228連假首日吸引逾5萬人次上山，有遊客一早5點多就到山上，一大早第一、第二停車場就停滿，有遊客抱怨等2個小時還搭不上接駁車。雲林縣長張麗善、交通工務局長汪令堯中午時前往勘查，明年將增設停車場及公廁。

    古坑草嶺、石壁櫻花季近幾年打響名號，成為國內知名賞櫻景點之一，草嶺青山坪花期在春節前後，今年花況佳在春節連假天天吸引許多遊客上山賞花，石壁櫻花因年前及年後冷氣團接連報到，晚了半個月才開花，到2月底爆開，目前花況最佳。

    草嶺村長陳兵通說，上週日22日單日就湧入數萬人次，週一至週四每天也都有上萬人次，村民早有預期228連假人潮會爆滿，今天一早6點不到停車場就滿了，甚至有人為避開人潮5點多就到山上，估計上午就湧入3萬人次，中午過後還陸續有人上來，一整天大約有5萬多人。

    古坑鄉公所為因應228連假賞櫻人潮，鄉長林慧如與公所各課室主管開會研議，加開接駁車、增設臨時停車空間並請警方加強管制點疏導，同時也增設流動廁所，不過今天賞花民眾實在太多，接駁車量能有限，等車遊客大排長龍，有人抱怨等了2小時還上不了車。

    張麗善表示，石壁山路狹窄，停車空間有限，建議民眾多利用大眾運輸工具，台灣好行701雲林草嶺線去程從斗六火車站出發，回程在東壁山莊發車，班次時間可洽詢台西客運斗六站05-5322016。另縣府將規畫增設停車場及公廁，因應來年賞櫻人潮。

    古坑石壁櫻花爆開，滿山谷粉紅花海，吸引大批遊客上山賞花。（記者黃淑莉攝）

    古坑石壁櫻花爆開，滿山谷粉紅花海，吸引大批遊客上山賞花。（記者黃淑莉攝）

    228連假首日大批遊客湧入古坑石壁賞櫻，山上人車擠爆。（記者黃淑莉攝）

    228連假首日大批遊客湧入古坑石壁賞櫻，山上人車擠爆。（記者黃淑莉攝）

    大批遊客上山賞櫻等待接駁車民眾大排長龍。（記者黃淑莉攝）

    大批遊客上山賞櫻等待接駁車民眾大排長龍。（記者黃淑莉攝）

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