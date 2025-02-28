邱泰源臨時視察挨轟做戲 台北醫院公布出、入院數據

部立台北醫院公布近日出、入院數據資料；圖為今天急診畫面。（部立台北醫院提供）

2025/02/28 17:32

〔記者董冠怡／新北報導〕大型醫院出現急診壅塞情形，衛福部長邱泰源日前「突襲」台大醫院、和平醫院、亞東醫院及部立台北醫院，台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳踢爆院方為了長官「做戲」，護理人員卻得承受被操的辛苦，短時間內要將急診待床病人全塞去病房。對此，台北醫院今天公布近日出、入院數據資料，並指入住分布並無背離平日作業模式。

台北醫院表示，院方依疾管署應變實施「隔離病房可作一般病房提供醫療照護」，且未關閉一般急性病床，同時持續監測12點前出院比例，因此能有效運用病床、降低急診壅塞情形；上午為出院高峰、病人午後入院屬作業常態。

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台北醫院指出，25日出院47人，邱泰源視察當天（26日）出院63人，空床較多，該日上午12點前入院5人、12點至下午4點入院17人、下午4點至8點入院12人，入住分布並無背離平日作業模式。

台北醫院提到，持續優化流程改善效率，與亞東及雙和等醫學中心設有綠色通道，院內也有綜合病房與不分科收治的機制，降低急診壅塞。今天（28日）10點急診0待床、11點4待床、12點3待床，尚有49空床，下午急診病人將陸續入住，現無壅塞情形，未來仍會補強人力優化急診醫療環境。

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