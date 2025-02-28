為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    邱泰源臨時視察挨轟做戲 台北醫院公布出、入院數據

    部立台北醫院公布近日出、入院數據資料；圖為今天急診畫面。（部立台北醫院提供）

    部立台北醫院公布近日出、入院數據資料；圖為今天急診畫面。（部立台北醫院提供）

    2025/02/28 17:32

    〔記者董冠怡／新北報導〕大型醫院出現急診壅塞情形，衛福部長邱泰源日前「突襲」台大醫院、和平醫院、亞東醫院及部立台北醫院，台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳踢爆院方為了長官「做戲」，護理人員卻得承受被操的辛苦，短時間內要將急診待床病人全塞去病房。對此，台北醫院今天公布近日出、入院數據資料，並指入住分布並無背離平日作業模式。

    台北醫院表示，院方依疾管署應變實施「隔離病房可作一般病房提供醫療照護」，且未關閉一般急性病床，同時持續監測12點前出院比例，因此能有效運用病床、降低急診壅塞情形；上午為出院高峰、病人午後入院屬作業常態。

    台北醫院指出，25日出院47人，邱泰源視察當天（26日）出院63人，空床較多，該日上午12點前入院5人、12點至下午4點入院17人、下午4點至8點入院12人，入住分布並無背離平日作業模式。

    台北醫院提到，持續優化流程改善效率，與亞東及雙和等醫學中心設有綠色通道，院內也有綜合病房與不分科收治的機制，降低急診壅塞。今天（28日）10點急診0待床、11點4待床、12點3待床，尚有49空床，下午急診病人將陸續入住，現無壅塞情形，未來仍會補強人力優化急診醫療環境。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播