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    30超跑基隆和平島車聚 同框彩色屋、阿根納造船廠吸朝聖

    30多部的知名超跑聚集在基隆原住民會館前廣場展示，小朋友帶著小模型車來拍照。（記者盧賢秀攝）

    30多部的知名超跑聚集在基隆原住民會館前廣場展示，小朋友帶著小模型車來拍照。（記者盧賢秀攝）

    2025/02/28 17:24

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市和平島原住民廣場今天下午聚集了30部超跑，有法拉利、藍寶堅尼和麥拉倫等名車，市值約5、6億元，許多車迷帶著小朋友來朝聖，還有小朋友帶著小模型車來跟本尊拍照。

    和平島正濱漁港彩色屋對面正濱路石頭火鍋店老闆黃聖君號召車友，228連假在彩色屋對面阿根納旁原住民廣場車聚，吸引很多人來看難得一見的場面。

    黃聖君說，全世界有很多像義大利五漁村的知名景點，很多人長途跋涉、花幾十萬元買機票，坐10幾20個小時去看，阿根納近在咫尺，從高雄搭高鐵也只要1千多元，為什麼不來看呢！他相信基隆彩色屋和阿根納組合，可以成為未來台灣觀光地標。

    黃聖君為了行銷基隆的美景，號召超跑車隊來阿根納旁原住民會館廣場展示，讓超跑車主和更多民眾知道這裡，能夠來基隆享受美食。

    30多部的知名超跑聚集在基隆原住民會館前廣場展示，小朋友帶著小模型車來拍照。（記者盧賢秀攝）

    30多部的知名超跑聚集在基隆原住民會館前廣場展示，小朋友帶著小模型車來拍照。（記者盧賢秀攝）

    30多部的知名超跑聚集在基隆原住民會館前廣場展示，小朋友帶著小模型車來拍照。（記者盧賢秀攝）

    30多部的知名超跑聚集在基隆原住民會館前廣場展示，小朋友帶著小模型車來拍照。（記者盧賢秀攝）

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