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    南投竹山天梯營運不佳 3/3-9/30閉園整修

    南投竹山天梯園區重啟後營運不佳，3月3日起將閉園整修至9月底，後續將規劃空中纜車。（南投縣政府提供）

    南投竹山天梯園區重啟後營運不佳，3月3日起將閉園整修至9月底，後續將規劃空中纜車。（南投縣政府提供）

    2025/02/28 17:07

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投竹山鎮太極峽谷天梯園區，由新廠商以「地心谷」接手營運後，因園區景點老舊，遊憩動線高低落差大，重啟營運近4年成效不佳，南投縣政府與業者協商後，將在3月3日至9月30日封閉整修，後續將規劃太極峽谷空中纜車，盼為園區注入觀光動能。

    竹山鎮太極峽谷有雄偉壯麗的峽谷地貌，當地還有全長136公尺、兩端落差達20公尺的「天梯」吊橋，走上吊橋可飽覽峽谷地形，園內還有石時鐘、人面石、飛來石、青龍瀑布，以及玉福吊橋等景觀。

    惟天梯園區景點已久，園內近年未有新亮點，4年前縣府委外由新廠商進駐營運，業者行銷時還以「竹山地心谷」吸引遊客，但因景點偏向健行園區，遊憩動線高低落差大，以及景點老舊，難與國內各吊橋景點競爭，加上去年受風災影響，園內步道、欄杆與玉福吊橋路段都有損壞，經與業者協商後，將在3月3日起封閉整修至9月底，原定營運到今年11月的合約，也會提前終止。

    縣府觀光處表示，太極峽谷園區後續將建設纜車，整體規劃案已完成，預計會有1.7公里空中纜車、露營區、峽谷景觀餐廳等遊憩設施，現已辦理興辦事業計畫、用地取得協議價購、水土保持及鑽探等作業，盼能儘早推動纜車建設，帶動竹山觀光發展。

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