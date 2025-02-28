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    商圈市集人潮最爆！ 228首日台南半天湧逾10萬人

    228連假首日上午超過10萬觀光人次湧入台南，其中商圈市集是遊客旅遊首選，圖為國華街。（南市觀旅局提供）

    228連假首日上午超過10萬觀光人次湧入台南，其中商圈市集是遊客旅遊首選，圖為國華街。（南市觀旅局提供）

    2025/02/28 17:08

    〔記者王姝琇／台南報導〕228連假首日，台南市政府觀旅局統計，上午就有超過10萬觀光人次湧入各區風景區、市區老街、商圈、知名美食景點等地，依資料顯示商圈市集仍是遊客旅遊首選。

    接連幾波冷氣團過後，228連假迎來溫暖好天氣，台南各處花海盛開，市長黃偉哲歡迎大家來到春暖花開、熱情洋溢的台南旅遊，也推薦大家走出戶外，前往虎頭埤風景區露營、野餐及健走。

    觀旅局統計，今日上午虎頭埤風景區、關子嶺風景區、梅嶺風景區、烏山頭水庫風景區，共吸引近萬人入園；國華海安河樂商圈、小西門、赤崁園區，及孔廟文化園區等市區知名美食景點，吸引超過6萬人次到訪；最熱門的安平老街、以及鹽水老街、新化老街等老街市集亦有近3萬人次。德元埤荷蘭村、北門遊客中心、左鎮化石園區、山上水道博物館、頑皮世界野生動物園、奇美博物館等有逾5千人次。顯示商圈市集仍是遊客旅遊第一首選，其次為親子郊遊寓教於樂的景點。

    觀旅局長林國華表示，春天是露營的好時機，有「小日月潭」美譽的虎頭埤，不僅是臺灣首座水庫，亦是適合露營的場域，市府團隊積極打造舒適放鬆的旅遊休憩空間，提供全家出遊好選擇。

    位於楠西區的龜丹溫泉，擁有「美人湯」碳酸氫鈉泉，龜丹溫泉體驗池228連假期間推出半價入園優惠，可以享受泡腳舒適的優閒時光，還有臉書案讚即享湯屋85折優惠。接下來，3月將是花旗木盛開的季節，從台三線轉南186區道進入龜丹社區後，沿途可陸續見到粉紅浪漫的花旗木。

    此外，頑皮世界祭出228連假門票5折起，2025台南車展也在大台南會展中心熱鬧展出；深受期待美食大餐無限補給的2025台南古都國際半程馬拉松，也即將在3月2日登場，提醒避開交管路線。

    台南市燈節也將在連假期間迎來尾聲，普濟燈會展至3月1日，府城成功燈會展、海安燈會、神農街元宵花燈都將展至3月2日，新營波光節則將持續展出至3月16日，務必把握機會前來欣賞。

    遊客騎腳踏車輕鬆遨遊虎頭埤園區。（南市觀旅局提供）

    遊客騎腳踏車輕鬆遨遊虎頭埤園區。（南市觀旅局提供）

    228連假首日，大批遊客湧進安平老街逛街、採購。（南市觀旅局提供）

    228連假首日，大批遊客湧進安平老街逛街、採購。（南市觀旅局提供）

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