228連假省道湧車潮！明天易塞車路段曝 「觀光區最嚴重」

公路局說，明天（3月1日）是連假第二天，公路局預估部分省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊路段仍會湧現車潮。（擷取自公路局「智慧化省道即時資訊服務網）

2025/02/28 17:13

〔記者吳亮儀／台北報導〕今天（28日）是和平紀念日連續假期首日，交通部公路局指出，今天多處省道出現壅塞，預估明天會有更多省道塞車，提醒用路人注意或改道。

今天包含台64線中和至國3路段東向、台65線土城至國3路段南向、台2線外木山至大武崙、台15線鳳鼻尾路段至竹港大橋路段南向、台61線龍井至中彰大橋路段南向、台18線中埔路段、台1線加祿至內獅路段南向都出現嚴重塞車。

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公路局指出，明天（3月1日）是連假第二天，公路局預估部分省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊路段仍會湧現車潮，包含台61線（鳳鼻至香山、竹南路段及中彰大橋）、台64線接國3中和交流道、台74線台中環線接國3快官及霧峰交流道、台18線接國3中埔交流道、台86線歸仁交流道及接國1仁德系統交流道、台2線（關渡至淡水、萬里至大武崙及福隆路段）、台9甲線新店到烏來、台3線（大溪路段、大湖路段及古坑至梅山）、台14甲線清境農場、台21線日月潭等。

公路局指出，已協調客運業者籌措足夠運能，視人潮機動增班，督導各客運業者落實人員與車輛安全整備作業。依據目前國道客運車票預售情形，3月1日西部國道客運尚有63.6％空位，東部國道客運尚有76.8％空位。

公路局建議，用路人行前使用幸福公路APP掌握即時路況，避開尖峰時段及路段，或遵循警廣與路側CMS提供路況及替代道路資訊行駛。

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