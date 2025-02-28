空污高峰已過 西半部3/1由紅轉橘色提醒

2月27日起到228，西半部空氣品質欠佳，但環境部指出，到28日下午止，這波空污高峰已過，轉為橘色提醒到普通等級，剩金門仍因PM2.5影響尚在紅色警示。（圖取自環境部空品網）

2025/02/28 15:59

〔記者吳柏軒／台北報導〕環境部表示，受氣象條件影響，昨（27日）西半部空氣品質惡化，最高峰時有9縣市成立空氣污染防制指揮中心，到今228連假首日下午2點最新空品預報顯示，空品最差情況已過，明日起環境轉東南風，南部空品會改善，西半部空品由紅色警示轉橘色提醒，其他地區則為普通。

環境部表示，空品不良時，依「中央空氣污染防制指揮中心設置及作業要點規定」，成立第2級空污防制指揮中心，在昨日下午4時、今日上午11時及下午2時，召集各縣市環保局、環境部監測資訊司及環境管理署，掌握空品不良趨勢及追蹤各地應變，以減緩空污影響。

請繼續往下閱讀...

環境部特別要求各縣市環保局，落實敏弱族群健康防護提醒，主動通知學校、幼兒園、醫療、社福及照護等機構及相關主管局處，執行各項防護應變措施，並於各式管道發布空品資訊，維護敏弱族群及民眾健康。

而環境部指出，依監資司今日下午2時最新空品預報顯示，這次空品最差情形已過去，明日環境風場將轉為東南風，故南部空氣品質會有所改善，西半部及金門地區空氣品質可望由紅轉為橘色提醒等級，其他地區則為普通等級；3月2日午後南風增強，中南部擴散良好，空品更可好轉至普通等級，中部以北地區則維持橘色提醒等級。

針對這次空品不良事件，環境部表示，各縣市除啟動轄內各項應變工作外，更執行多個跨區聯合應變機制，如北北桃及中彰投執行聯合稽查，針對易產生逸散性污染源進行查核；雲嘉南高屏等6縣市，啟動無人機飛鷹空中勘查，加強取締露天燃燒，並要求大型污染源啟動降載減排措施。此外，成立地方防制指揮中心縣市，更進一步依法啟動禁止行為的管制措施，如禁止使用吹葉機等易產生揚塵逸散行為。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法