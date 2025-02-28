阿里山四季茶會今明台北車站舉行 逾30攤位匯集高山茶、茶具和茶點

在台北車站舉行的阿里山茶會竹林光影區-茶席體驗。（觀光署提供）

2025/02/28 16:04

〔記者吳亮儀／台北報導〕「2025阿里山四季茶旅」春季茶會今天（28日）起到3月1日在台北車站舉行，交通部觀光署阿里山國家風景區管理處首次將阿里山四季不同特色意境融入茶文化移至台北車站呈現，讓過往的旅客在繁忙的都市也能體驗阿里山茶的好。

這次茶會以山茶百味為主軸，打造結合光影、裝置藝術與音樂的鐵道櫻花區、自然生態區、浪漫雲海區及竹林光影區等四大特色茶空間。

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觀光署表示，阿里山四季茶旅不僅僅是一個品牌，更是阿里山風物人文素養與茶產業多樣性的完美體現，「鐵道櫻花區」以阿里山林業鐵路與櫻花結合為主題設計，打造出浪漫與懷舊交織的氛圍，也營造出阿里山繽紛世界的意象，讓民眾體會阿里山自然與人文的獨特魅力。

「自然生態區」的設計以嘉義阿里山壯麗的森林景觀為主軸，呈現阿里山獨特的生態環境和自然魅力，並以木材做為主要媒材，利用編織的方式呈現檜木的故鄉阿里山，現場置入各種阿里山元素，讓人仿佛置身於這片深山中。

「浪漫雲海區」的設計以阿里山壯觀的雲海為主題，透過多層透布設置和燈光設計，重現阿里山雲海層疊交織、變幻莫測的美景；「竹林光影區」則是利用竹子作為主要材質，創造一個具特色的自然生態，並透過綠意盎然的環境和精緻工藝，帶來如同置身竹林中的感受，讓民眾在品茗之餘，能夠感受竹林的幽靜與茶文化的深邃。

除此之外，更在周邊規劃了至少30個攤位，匯集阿里山最富盛名的高山茶，並展示了茶具、茶文創商品以及茶點美食等，讓往來的遊客盡情品茗選購，滿載而歸。

阿里山管理處長黃勢芳表示，阿里山為國際旅遊品牌，是今年紐約時報評選全球52個必訪景點中獲選為第19名台灣唯一必遊的景點，而其中阿里山四季茶旅辦理至今已經第8年，培訓了200餘位在地的茶旅達人，首次帶領阿里山司茶人到台北車站展演，除了讓更多人認識阿里山外，也可以安排假期到阿里山旅遊時一起在現地品茗阿里山高山茶。

後續的茶會舉辦的時間及地點依序為，夏季茶會在7月5日於頂湖生態園區；秋季茶會在9月20到21日於牛埔仔愛情大草原；冬季茶會在11月29到30日於奮起湖。

更多資訊可至阿里山國家風景區管理處官網，或至「阿里山 新印象」粉絲專頁查詢；更多阿里山旅遊商品請至阿里山EASY GO電商平台選購。

在台北車站舉行的阿里山茶會現場人潮現況。（觀光署提供）

在台北車站舉行的阿里山茶會現場人潮現況。（觀光署提供）

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