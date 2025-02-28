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    228連假清境農場回暖櫻花怒放 國民賓館住宿率達8成

    228連假天氣回暖，南投清境農場櫻花怒放，吸引大批遊客入園賞櫻。（清境農場提供）

    228連假天氣回暖，南投清境農場櫻花怒放，吸引大批遊客入園賞櫻。（清境農場提供）

    2025/02/28 15:27

    〔記者劉濱銓／南投報導〕228連假天氣回暖，南投仁愛鄉清境農場櫻花怒放，今連假首日湧入大批遊客賞櫻、看綿羊秀，農場表示，中午過後入園已破5100人，預計全日上看7000人次，由於連假有3天，農場國民賓館住宿率也達8成，預計明天人潮會再增加，建議民眾可提早上山。

    清境農場指出，今年因天氣關係，園區櫻花較晚開花，不過正好搭上228連假出遊潮，加上天氣晴朗，今早開園就出現長長排隊人龍，園內各處櫻花景點也吸引遊客爭相拍照，場面相當熱鬧。

    農場表示，目前園內櫻花已綻放7、8成，花況至少可再維持1週，農場的國民賓館訂房也受惠櫻花季，連假住宿率達到8成。

    農場也提醒，由於連假上山人車較多，建議民眾可在上午8、9點前就到農場，以免之後人車增加造成壅塞或車位難尋，並可帶帽子、陽傘上山，防止天晴陽光太強造成曬傷。

    228連假天氣回暖，南投清境農場櫻花怒放，吸引大批遊客入園賞櫻、看綿羊秀。（清境農場提供）

    228連假天氣回暖，南投清境農場櫻花怒放，吸引大批遊客入園賞櫻、看綿羊秀。（清境農場提供）

    228連假南投清境農場櫻花怒放，吸引大批遊客入園賞櫻。（清境農場提供）

    228連假南投清境農場櫻花怒放，吸引大批遊客入園賞櫻。（清境農場提供）

    228連假南投清境農場櫻花怒放，出現長長排隊人龍等待入園賞櫻。（清境農場提供）

    228連假南投清境農場櫻花怒放，出現長長排隊人龍等待入園賞櫻。（清境農場提供）

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