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    議員促調整懷愛館回饋金範圍 北市殯葬處：地方意見仍分歧

    台北市懷愛館（原第二殯儀館）接收已拆除的第一殯儀館服務量能，作業量大增。（記者何玉華攝）

    台北市懷愛館（原第二殯儀館）接收已拆除的第一殯儀館服務量能，作業量大增。（記者何玉華攝）

    2025/02/28 15:19

    〔記者何玉華／台北報導〕台北市懷愛館（原第二殯儀館）接收已拆除的第一殯儀館服務量能，作業量大增，台北市議員秦慧珠日前在與台北市長蔣萬安的便當會中，提出盡速修訂回饋金，除了當地的大安區外，應將信義區、文山區也納入；台北市殯葬管理處表示，民俗旺日確實對在地交通有影響，但回饋金發放範圍調整，地方意見仍不一，將持續蒐集各方意見後，再行研議。

    台北市於2004年訂定「臺北市立殯儀館回饋地方自治條例」，明定以前一年度收入10％為回饋金，回饋館址所在相關地區；懷愛館去年提列約2800萬元，回饋大安區全區53個里及辛亥隧道另一側的文山區興昌、興泰、興旺里，以及2008年修訂自治條例後增列同心圓1公里內的信義區黎忠里、黎平里、黎安里，總計59個里。

    秦慧珠日前與蔣萬安便當會，認為北市治喪量能全數轉移至懷愛館，於民俗旺日影響在地交通、安寧，建議檢討調整回饋金發放範圍，重新修訂以更公平的發放；並認為補償範圍除應將信義區、文山區納入。

    殯葬處表示，若懷愛館的影響範圍擴大，就要討論檢討回饋範圍的調整；經過近半年觀察，民俗旺日確有因治喪或公祭車輛湧入，造成辛亥路3段交通阻塞，殯葬處都加派義交人力、規畫調撥車道、設置停車場接駁專線、派出所支援等方式疏緩壅塞；而隨著治喪轉向節葬減葬，過去出殯車隊、樂隊對環境的干擾已大幅減少。

    殯葬處指出，調整回饋金發放範圍自2019年起陸續有里長或議員提出，殯葬處曾於2020年發布修正草案，但因各方意見不同，未能完成修法；將持續蒐集各方意見溝通整合，再行研議。

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