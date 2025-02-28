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    高中生可參與政策討論 第7屆與國教署長有約開始報名

    第7屆與國教署長有約開始報名，高中生可參與政策討論。圖為去年第6屆學生代表與署長有約。（教育部提供）

    第7屆與國教署長有約開始報名，高中生可參與政策討論。圖為去年第6屆學生代表與署長有約。（教育部提供）

    2025/02/28 15:11

    〔記者林曉雲／台北報導〕高中生與教育部國教署長有約邁入第7屆，國教署長彭富源表示，兒少表意權是聯合國「兒童權利公約」強調的重要核心價值，政府有責任提供學生安全、開放的溝通平台，使青少年能夠參與影響自身權益的政策制定，即日起至3月15日開放報名。

    彭富源也表示，學生是教育政策的主體，透過「與署長有約」，不僅能培養學生的表達與溝通能力，更能在多元觀點交流中，學習民主討論的精神，進而影響政策方向，並期盼透過對話，培養更多關心社會、積極參與公共事務的年輕世代，共同打造更友善、多元的教育環境。

    教育部國教署組長葉信村說明，為促進高級中等學校學生自治，提升對教育事務的參與意識，並落實兒少表意權，辦理「第7屆高級中等學校學生代表與署長有約」活動，即日起至3月15日開放報名，歡迎全國高中職學生（含無學籍之非學校型態實驗教育學生）踴躍參與，本屆活動分為「4區討論會」與「3區正式會議」兩階段進行，每區預計錄取90名學生，讓來自不同背景的學生均有機會參與教育政策討論。

    教育部自107年起推動「署長有約」活動，透過實質對話機制，讓學生能直接向政府表達意見，並在討論中深化對教育政策的理解，進一步參與決策過程，發揮影響力。葉信村表示，高中職學生可把握機會報名參與，為自己的學習環境發聲。活動詳情及報名方式可至「國教署友善校園學生事務與輔導工作資訊網-學生事務務資訊網（http://reurl.cc/NGN2Eq）」查詢。

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