龜山島淨灘清出2.95噸垃圾 3/1開放登島

封島4個月的龜山島將於3月1日重新開放遊客登島，今天有600人提前登島淨灘，清出2.95噸垃圾。（東北角管理處提供）

2025/02/28 14:31

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕封島4個月的龜島山，將於3月1日重新開放遊客登島，今天有600人提前登島淨灘，清出2.95噸垃圾，交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處也和農業部林業及自然保育署攜手植樹，另推賞螢、賞鯨及漫遊老街生態之旅，力邀遊客走訪宜蘭，體驗龜山之美！

龜山島去年受康芮颱風影響，島上設施受損嚴重，經東北角管理處修繕復原後，明天將如期開放，今天則先舉辦淨灘及植樹活動，在島上分別種下毛柿、蒲葵及樹杞等一級保育類野生動物狐蝠食源、棲息原生樹種。

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交通部觀光署長周永暉說，感謝海巡署第一岸巡隊、頭城區漁會、宜蘭縣賞鯨推廣協會等相關單位的支持協助和付出，使龜山島生態能夠休養生息，同時也維持高品質的旅遊服務，讓民眾深度體驗感受島上生態與美景。

東北角管理處副處長江舒君說，開島後也結合旅行社，串聯轄區GSTC永續旅遊目的地準則業者及五漁村特色商家，推出兼具永續及生態遊程，包含「龜山賞鯨．生態賞螢趣」及「龜山賞鯨．尋味頭城古街風華」，遊客除能旅遊龜山島、探索頭城老街魅力及品味漁村道地海味，也可參加季節限定賞螢活動，詳情可至臉書東北角之友查詢。

她說，龜山島開放登島期間，採取總量管制，每天對外開放1800名，每週三僅開放學術研究，最高處的401高地，限制每日100人，登島及401高地均採網路報名，歡迎登島環湖並走訪神秘軍事坑道，乘船繞行龜山島也能一覽遼闊島景和牛奶海，4月至10月則是最佳賞鯨豚季節。

龜山島封島4個月後舉行淨灘活動，清出2.95噸垃圾。（東北角管理處提供）

民眾登龜山島淨灘。（東北角管理處提供）

龜山島封島4個月，島上設施已修復。（東北角管理處提供）

龜山島經休養生息封島4個月，3月1日如期開放。（東北角管理處提供）

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