228連假烏來櫻花盛開 警配合交管2時段封閉國5石碇、坪林南向入口

228三天連續假期到來，新北市新店區內烏來瀑布公園、石碇二格、新店陽光運動公園等地點櫻花已陸續綻放盛開。（記者鄭景議翻攝）

2025/02/28 15:00

〔記者鄭景議／台北報導〕228三天連續假期到來，新北市新店區內烏來瀑布公園、石碇二格、新店陽光運動公園等地點櫻花已陸續綻放盛開，新店分局警方表示，將加派警力管制、疏導交通，並配合交通部高速公路局交通管制措施，2月28日0至12時，及3月1日5至12時，將封閉國5石碇、坪林南向入口；石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口。

新店分局警方表示，往宜蘭方向返鄉旅客，可多多利用市道106乙線或北宜公路等替代道路，有需要的民眾也可收聽警廣，隨時掌握最新路況，以省下寶貴出遊時間。

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另外，每年1至3月時值櫻花盛開季節，新店陽光運動公園及烏來瀑布公園、石碇二格等地點櫻花已陸續綻放盛開，新店分局已加強轄內熱門景點交通管制疏導勤務規劃，建議民眾可透過「賞花快報」臉書粉絲專頁查詢最新花況，以獲取景點周邊交通資訊及旅遊建議，並呼籲民眾多搭乘大眾運輸前往賞櫻。

新店分局也提醒，連假期間知名景點出遊人潮眾多，駕駛應多注意車前狀況，行經路口時減速慢行，支道車必須禮讓幹道車輛，且務必停讓行人優先通行！不爭道、不搶快，共同遵守交通禮節，力求連假期間行車更安全順暢。

配合交通部高速公路局交通管制措施，2月28日0至12時，及3月1日5至12時，將封閉國5石碇、坪林南向入口；石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口。 （記者鄭景議翻攝）

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