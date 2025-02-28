228連假，苗縣訂房率達6成。大湖鄉正值草莓季，吸引不少遊客。（記者蔡政珉攝）

2025/02/28 15:15

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕228和平紀念日連續假期到來，苗栗縣因大湖草莓季盛產，還有泰安溫泉、南庄與三義鄉雙慢城吸引不少遊客，苗栗縣府文化觀光局統計資料，苗栗縣4大風景區三義鄉、南庄鄉、大湖鄉、泰安鄉，3天連假仍有6成以上住宿率。

苗縣府文觀局提到，頭份市兩間知名飯店連假皆幾乎客滿，因目前仍為採莓、泡湯旺季大湖鄉、泰安郷住宿率也高，三義有勝興車站、Railbike等觀光亮點，亦有不錯的遊客數及住宿，南庄則多以民宿的住宿率為高。另位於苑裡的渡假酒店、三義的知名旅遊度假村，住宿率亦表現不凡。

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地方人士也說，苗栗縣交通便利，且縣內不少地區花季盛開，例如知名的獅潭協雲宮櫻花、三義舊山線櫻花等盛開，不少民眾會前往賞景。

依觀光署公布的訂房率資料，連假期間訂房率高峰集中於連假第1、2日，其中台北、苗栗、南投、嘉義及宜蘭約6成左右。

雖然近期傳出國旅狀況不佳等，但苗栗縣自春節期間初一至初三住宿率高達7成，這次228和平紀念日連續假期到來再度吸引不少民眾，地方人士也期待，之後的連假能持續吸引旅客促進地方經濟。

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