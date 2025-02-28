台鐵「十大績優車站」票選出爐 花蓮站、新烏日站分組第一

特等、一等車站得獎名單。（台鐵公司提供）

2025/02/28 14:49

〔記者吳亮儀／台北報導〕台鐵公司今天（28日）宣布，「台鐵心站獎」十大績優車站票選活動結果出爐，花蓮站及新烏日站分別得到分組第一。

台鐵公司在去年底舉辦票選活動，邀請神秘客進行評鑑，更廣邀台鐵活躍會員線上投票，共同選出旅客心目中最具溫暖與服務精神的車站，票選活動依車站級別分作「特一等站組」及「二三等站組」。

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在特一等站組部分，花蓮站憑藉其高聳如樹的迎賓傘、壯麗的站體設計及洄瀾鯨奇藝術作品吸引無數旅客目光，加上車站人員的貼心服務，榮獲第一；位處重要交通樞紐的台北站因持續提供高品質的旅客服務，緊追在後，獲得第二名；台中舊站具新舊共融的特色，保留鐵道記憶，如蝴蝶飛舞的新站外觀更是超級吸睛，榮獲第三名佳績；此外，第四名的板橋站因多鐵共構便利性及「新北歡樂耶誕城」的節慶氛圍，廣受旅客喜愛；第五名台東站則以原民風格的藝術裝飾及象徵航向海洋的棚架設計，贏得高度評價。

在二三等站組部分，新烏日站憑藉三鐵共構的便捷性與明亮的站體設計榮獲第一名，成為旅客心目中的明星車站；緊隨其後的鳳山站以其古色古香的建築風貌與「空中鳳城」的美譽，排名第二；第三名的鶯歌站近年積極提升車站美學與功能，站體煥然一新；汐止站因其為通勤要衝，提供旅客優質服務與舒適環境而受到肯定，名列第四；第五名則是「出站即見海景」的福隆站，不僅是遊客熱門景點，更以貼心服務贏得廣大好評。

二、三等車站得獎名單。（台鐵公司提供）

花蓮車站。（台鐵公司提供）

新烏日車站。（台鐵公司提供）

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