2025魯冰花季今開幕 3天連假免費接駁逛龍潭雙展區

2025魯冰花季今天在龍潭大北坑休閒農業區開幕，大北坑小館對面的魯冰花吸引民眾拍攝。（記者黃政嘉攝）

2025/02/28 14:20

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市政府客家事務局主辦「2025魯冰花季」邁入第8年，今天在龍潭大北坑休閒農業區開幕，今年首度分大北坑與台灣客家茶文化館2展區，共12公頃魯冰花海，預計下週全面盛開，今年以「花漾茶山，春遊賞花」為主題，規劃5大主題園區，結合客家茶文化與在地產業特色，透過茶席、擂茶、米食手作等多元互動體驗，讓遊客在欣賞金黃魯冰花海的同時，也體驗客庄文化。

魯冰花季展至3月7日，賞花景點涵蓋大北坑、三水社區及台灣客家茶文化館，總面積達12公頃，魯冰花陸續綻放，目前大北坑展區的「產業文化園區」花況最佳，大北坑農村發展協會總幹事江增平統籌種植大北坑展區魯冰花，他表示，大北坑展區共種10公頃，龍潭三水水土保持戶外教室周遭的生活文化園區，因氣候因素，12月種植，目前僅開2、3成，是活動8年來最晚開的一次，這週賞花可先到茶裏王涼亭的產業文化園區，這區魯冰花已盛開約5成，預計下週可全面盛開。

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客家委員會副主委范佐銘開幕致詞表示，客家文化的傳承，語言是重要的角色，希望透過魯冰花季，讓更多人認識客家文化，讓客語持續傳承與發展。

市長張善政表示，魯冰花除了是龍潭最漂亮的花，也是台灣文學家鍾肇政的小說主題，代表純潔、希望，後來還拍成電影、做成歌曲，魯冰花可說是龍潭與客家文化代表，今年魯冰花季再增加台灣客家茶文化館展區，邀請民眾一起到龍潭賞魯冰花。

在大北坑展區的「生活文化園區」，可體驗茶席、粢粑手作；「產業文化園區」位於大北坑茶園，能體驗客家擂茶；「客家文化園區」 設置於百年眾伯公附近，結合伯公平安絭製作及導覽；「米食文化園區」 於三水市民活動中心，可親手製作傳統客家米食，活動皆採現場報名，免費參加。

台灣客家茶文化館設有「茶文化體驗園區」，館長徐榮俊表示，228連假期間客家茶文化館皆免費入館，連假展期規劃館內茶農闖關遊戲，完成可獲限量好禮，客家茶文化館後方的魯冰花園預計下禮拜盛開時開放參觀。

客家局指出，228三天連假期間提供免費接駁車，包括3條外圍接駁及1條大北坑展區內線依4主題園區循環接駁，遊客可由龍潭運動公園及楊梅火車站後站，搭乘接駁車前往大北坑展區，抵達大北坑展區後，可再轉乘接駁車，至各園區及客茶館展區，活動詳情可至活動官網 （https://hakkadata.tycg.gov.tw/20076/）查詢。

此外，龍潭警分局因應228三天連續假期人潮，大北坑魯冰花展區採單循環方式管制，汽、機車皆須遵行單向通行，停車可至會場規劃的大北坑街238巷停車場及大北坑茶園停車場，2處共約250車位。

大北坑展區的生活文化園區的魯冰花目前開2、3成，下週將盛開。（記者黃政嘉攝）

龍潭大北坑是全台最早種植魯冰花地區。（記者黃政嘉攝）

這週賞花可先到茶裏王涼亭附近的產業文化園區，這區魯冰花已盛開約5成。 （桃園市政府新聞處提供）

客家委員會副主委范佐銘（左二）、桃園市長張善政（中）、市府客家局長范姜泰基（右二）一同開幕宣傳「2025魯冰花季」。（記者黃政嘉攝）

大北坑展區安排市集、音樂表演。（記者黃政嘉攝）

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