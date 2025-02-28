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    教宗方濟各支氣管炎住院 嘉義教區500多人徒步苦行9公里祈禱

    天主教教友徒步9公里為教宗健康祈禱，為國祈福。（記者林宜樟攝）

    天主教教友徒步9公里為教宗健康祈禱，為國祈福。（記者林宜樟攝）

    2025/02/28 14:40

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕天主教教宗方濟各因支氣管炎住院，全球教友為教宗健康做馬拉松式的接力祈禱，天主教嘉義教區今天有500餘人徒步苦行，從大林鎮沙崙天主堂出發，行走9公里到梅山中華聖母朝聖地，為教宗健康祈禱、為國祈福。

    嘉義教區神父、修女及來自雲、嘉地區各堂口教友、教區所屬社福單位，醫院、學校等500餘人今天參加徒步苦行；大林教堂主任司鐸（神父）郭正利說，大林鎮沙崙天主堂是嘉義教區1876年開教第一座聖堂，今年是教宗宣布希望朝聖禧年，鼓勵教友朝聖蒙受天主祝福，今天教友藉由徒步苦行，沿路朗誦玫瑰經，為台灣祈福，為教宗健康祈禱，也為世界和平祈禱。

    郭正利上午帶領教友祈禱祝福，由十字架車輛引導，500多人徒行祈禱，教徒不僅有雲嘉嘉地區民眾，還有台北的教友特地來參加，隊伍抵達梅山中華聖母朝聖地後，由主教浦英雄帶領祈禱、降福；梅山聖母朝聖地的教堂供奉中華聖母態像，穿清朝官服戴皇冠，是教會指定朝聖地，為歌德式建築造型，是當地宗教地標。

    十字架車輛引導教友行走。（記者林宜樟攝）

    十字架車輛引導教友行走。（記者林宜樟攝）

    大林鎮沙崙天主堂是嘉義教區開教第一座聖堂。（記者林宜樟攝）

    大林鎮沙崙天主堂是嘉義教區開教第一座聖堂。（記者林宜樟攝）

    許多教友進行祈禱。（記者林宜樟攝）

    許多教友進行祈禱。（記者林宜樟攝）

    大林教堂主任司鐸郭正利帶領教友祈禱。（記者林宜樟攝）

    大林教堂主任司鐸郭正利帶領教友祈禱。（記者林宜樟攝）

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