基隆武聖街公車站牌太近將取消1處 網友轟「因噎廢食」

間距太近，武聖街64號前的站牌下月將取消引起議論。（記者盧賢秀攝）

2025/02/28 14:37

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市武聖街64號、114號各有1處公車站牌，相距不到50公尺，檢舉達人長期檢舉，民眾臨停、警察執法十分困擾，議員洪森永、內寮里長嚴福神與市府會勘，市府決定下個月取消64號前的內寮社區站牌。網友卻轟「因噎廢食」，不過議員、里長澄清說，2站牌太近才取消其中一站。

安樂區議員洪森永在臉書貼文，武聖街64號、114號公車站牌相距不到50公尺，公車站牌10公尺內禁止停車，檢舉達人長期檢舉，臨時停車民眾不便，都是畫白線，警察執法也困擾，他邀集相關單位研議處理，市府決定取消64號公車站牌，公車管理處公告1個月後實施。

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不過有很多網友留言砲轟「因噎廢食」、「本末倒置」、「原來違停是一種權益，長知識了」、「違停影響民眾搭乘大眾運輸的權益」。

內寮里長嚴福神說，搭乘的人少，站牌距離過近，走路約88步就到，只有40多公尺，地方才會建議取消內寮社區站，留下較多人搭乘的武聖街114號站。

洪森永表示，主要是因兩站牌太近，班次少、搭乘的人也不多，地方建議64號的站牌取消，網友的言論有所誤解。

市公車處表示，日前會勘時，因地方認為距離過近，決定取消武聖街64號站雙向的站牌。

附近店家說，檢舉達人動不動就檢舉，造成民眾困擾，但事實上，兩公車站牌很近，也是沒有必要，公車才發動不久又要停，也是困擾。

內寮里長嚴福神說，公車處將保留搭乘人數較多的武聖街114號站牌。（記者盧賢秀攝）

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