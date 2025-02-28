台南善化草莓節粉紅登場 8折優惠攬客

善化草莓節熱鬧登場，市長黃偉哲與各界貴賓一起採果、揭幕。（記者吳俊鋒攝）

2025/02/28 14:33

〔記者吳俊鋒／台南報導〕進入盛產期，台南「善化草莓節」今天粉紅登場，展售各式草莓特色的甜點、輕食與飲料等，適逢和平紀念日連假，爆滿人潮品嚐鮮甜好滋味；市長黃偉哲表示，1個月的活動期間，到區公所配合的6家草莓園觀光採果，可享8折優惠，歡迎大家共襄盛舉。

今天的草莓節主場活動在善化啤酒觀光工廠舉行，以「粉紅泡泡季」為主題，透過熱鬧的行銷活動，全力推廣地方特色，並配合市集，展售相關產品，如草莓牛奶、草莓剉冰、草莓大福、草莓奶酪、草莓蛋糕等，令人垂涎。

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黃偉哲與立委郭國文、陳亭妃、林俊憲，以及副議長林志展、議員陳碧玉等人一起為活動揭幕，今天是連假首日，各地親子湧入，場面熱烈；由於艷陽高照，清涼的草莓牛奶、草莓剉冰更受歡迎。

黃偉哲指出，全市草莓栽種面積5.5公頃，是國內緯度最南的重要產區，除了較早成熟之外，品質也很好，果實大又甜，新鮮美味，比起其他縣市毫不遜色。

黃偉哲說，今年的善化草莓季活動持續至3月27日，期間到小新營一帶的「晴光」、「晴空」、「溫馨」、「美裕」、「南科」、「大安」等6家在地觀光草莓園，採果即享8折優惠，機會難得。

農業局長李芳林提到，善化區的草莓園，主要採高架種植，不用彎腰就能輕鬆採剪，尤其栽培者的技術專業，不斷精進，且細心呵護下，病蟲害少、品質一流，值得推薦。

晴光草莓園業者黃有參強調，現階段每台斤的價格原本要4字頭，但配合區公所的活動，打完折後為380元，歡迎民眾把握機會。

善化草莓節熱鬧登場，人潮湧至採買。（記者吳俊鋒攝）

艷陽高照，清涼的草莓剉冰深受歡迎。（記者吳俊鋒攝）

現場業者還有展售白色草莓，引人矚目。（記者吳俊鋒攝）

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