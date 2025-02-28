嘿呦嘿呦拔蘿蔔！ 胡蘿蔔的故鄉台南將軍開「拔」2天

胡蘿蔔疊疊樂。（記者楊金城攝）

2025/02/28 14:30

〔記者楊金城／台南報導〕「胡蘿蔔的故鄉」台南將軍胡蘿蔔進入產季，將軍區農會為行銷胡蘿蔔產業特色，今天（28日）、明天（3月1日）舉辦「斑芝花開～蘿蔔庄田園體驗活動」，吸引親子前來「嘿呦嘿呦，拔蘿蔔」、玩蘿蔔，將胡蘿蔔開心帶回家。

農會也特別開放民眾姓名中有「胡、蘿、蔔」任一字就可免費參加，每日限定前20人。拔胡蘿蔔每人報名費150元，可採收胡蘿蔔裝滿1大袋，參加親子闖關遊戲還可摸彩，獎品是文創小物鑰匙圈。

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將軍區胡蘿蔔面積約200公頃，往年每分地產量8000至10000台斤，產值約有6500萬元，今年契作價每台斤3.2元。但受到春雨影響，估計胡蘿蔔腐爛的受損率超過3成，畸形比率也不低。

不過，蘿蔔庄田園體驗2天活動依然大受歡迎，場場爆滿，親子一家老少下田拔蘿蔔，玩得滿身大汗，拔到有如手槍、蘋果、柳丁的畸形果更是開心。

將軍蘿蔔庄田園體驗活動在區道南19線牛蒡工廠旁的胡蘿蔔田，2天活動還有親子闖關遊戲可摸彩，農會現場展售家政班研發的胡蘿蔔黃金饅頭、鮮榨甘甜胡蘿蔔汁，農會牛蒡、蘆筍系列伴手禮特價優惠，另有將軍國中胡麻作業組、漚汪國小食農教育成果展。

農會創意設計拔蘿蔔、胡蘿蔔套圈圈、疊疊樂的闖關遊戲有趣，也有可愛的看板攝影區，讓參加的民眾留下美好的回憶。

將軍區農會總幹事林彥良說，農會舉辦胡蘿蔔體驗活動希望透過親子參與採收體驗，了解將軍胡蘿蔔產業文化，行銷將軍胡籮蔔，因將軍區栽種台南最多的木棉樹，適合遊客到將軍拔蘿蔔一日遊。

胡蘿蔔套圈圈。（記者楊金城攝）

留下合影。（記者楊金城攝）

展示拔蘿蔔的戰利品，滿滿1袋子。（記者楊金城攝）

參加拔蘿蔔民眾歡樂。（記者楊金城攝）

「斑芝花開～蘿蔔庄田園體驗活動」，吸引親子前來「嘿呦嘿呦，拔蘿蔔」、玩蘿蔔。（記者楊金城攝）

「斑芝花開～蘿蔔庄田園體驗活動」，吸引親子前來「嘿呦嘿呦，拔蘿蔔」、玩蘿蔔。（記者楊金城攝）

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