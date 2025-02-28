苗縣明德水庫永春宮吊橋封橋 鄉長徐鑫榮：爭取8年未獲重視

苗栗縣頭屋鄉明德水庫永春宮吊橋使用50年，橋體老舊已成危橋。（記者張勳騰攝）

2025/02/28 14:22

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣頭屋鄉明德水庫永春宮吊橋使用50年，橋體老舊已成危橋，有鑑於去年嘉義縣阿里山福美吊橋景觀平台木棧道斷裂致遊客墜落憾事，今（28）日舉行封橋儀式，地方人士設香案感謝眾神50年來庇佑鄉民及往來遊客通行安全；頭屋鄉長徐鑫榮則指出，他透過管道向中央爭取8年都未獲重視，目前明德水庫正推動觀光遊憩計畫，永春宮吊橋周邊也是發展區域，盼中央能儘早補助經費改建，重現永春宮吊橋風華。

苗栗縣政府則表示，永春宮吊橋改建，已列為重點改善設施，提報計畫向行政院客委會爭取5700多萬元經費補助。

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永春宮管理委員會主委羅時寬指出，永春宮吊橋為水庫1970年5月完工蓄水後，永春宮在海棠島對外交通受阻，地方熱心人士於1975年募款，當時並利用台灣中油公司贊助當時鑿井汰換的鋼索興建，來連接海棠島、縣道126線，前往永春宮參拜的信眾，均利用該吊橋通行，惟50年來，政府未重視維修，已出現鋼索老舊、橋板腐朽，若發生意外，責任難扛，因而今天封橋，地方人士期盼中央能補助經費改建。

永春宮管理委員會及地方人士今天舉行封橋儀式，並設香案祭拜，由鄉長徐鑫榮及頭屋鄉代會副主席范賢達、鄉代彭清文及明德村長謝文達及村民等焚香祭拜，感謝50年來，眾神庇佑往來鄉民及遊客安全；隨後由工程人員將兩端出入口封閉。

徐鑫榮指出，在他未當鄉長，已前後8年透過管道向中央爭取改善，都未獲重視，如今明德水庫正推動明湖水岸觀光遊憩廊帶觀光環境計畫及自行車暨環湖步道建置計畫，工程約10億元，馬上將動工，而永春宮周邊也是推動計畫區域，希望中央能正視，盡快補助經費改建，讓明德水庫觀光發展更完善。

苗栗縣頭屋鄉明德水庫永春宮吊橋使用50年，橋板腐朽，安全堪慮。（記者張勳騰攝）

苗栗縣頭屋鄉明德水庫永春宮吊橋使用50年，地方人士舉行封橋儀式，並設香案祭拜，由鄉長徐鑫榮（前中）率地方人士焚香感謝眾神50年來，庇佑鄉民及遊客往來安全。（記者張勳騰攝）

苗栗縣頭屋鄉明德水庫永春宮吊橋使用50年，橋體老舊已成危橋，永春宮管理委員會及地方人士進行封橋，確保安全。（記者張勳騰攝）

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