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    台大鳳凰茶園櫻花盛開 228連假車潮客滿、花季不公休

    南投台大鳳凰茶園228連假正值河津櫻盛開，吸引遊客上山賞櫻。（台大實驗林提供）

    南投台大鳳凰茶園228連假正值河津櫻盛開，吸引遊客上山賞櫻。（台大實驗林提供）

    2025/02/28 14:13

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投鹿谷鄉台大實驗林鳳凰自然教育園區（簡稱台大鳳凰茶園），228連假正值粉紅色河津櫻盛開，尤其園內333階的步道兩旁種滿櫻花，浪漫花海隧道連假吸引遊客上山賞花，今上午9點多停車場就客滿，園區表示，今年櫻花季至3月16日，為因應賞花人潮，花季每天提早至8點就開園，每週一也不公休，由於天氣回暖，預計連假第2天人車會更多，提醒遊客可提早入園。

    園區指出，茶園櫻花樹大約有500棵，包含山櫻花、河津櫻、八重櫻、富士櫻、霧社櫻等，目前園區主力河津櫻已盛開8成，由於連假天氣回暖，加上花況正盛，吸引大批遊客上山賞櫻，園區停車場上午9點多就客滿，車輛只能在聯外通道路邊停車，園區也加派人員疏導交通。

    園區也說，今年為服務更多賞櫻遊客，花季期間每天開園從上午9點提早到8點，以往每週一休園，也調整成週一不公休，將持續到3月16日花季結束。

    另外，園區目前不僅櫻花開，還有300多種品系的山茶花，多種顏色的杏花，以及粉紫色的麝香木也在盛開，民眾在茶園欣賞櫻花之餘，也能體驗各式花卉之美。

    南投台大鳳凰茶園河津櫻盛開，園內333階步道種滿櫻花形成花海隧道，吸引遊客上山賞花。（台大實驗林提供）

    南投台大鳳凰茶園河津櫻盛開，園內333階步道種滿櫻花形成花海隧道，吸引遊客上山賞花。（台大實驗林提供）

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