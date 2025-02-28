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    基隆海面出現上百隻海豚大軍 民眾：太壯觀了

    基隆海面上出現一群海豚，海釣客十分驚喜。（記者盧賢秀翻攝）

    基隆海面上出現一群海豚，海釣客十分驚喜。（記者盧賢秀翻攝）

    2025/02/28 13:29

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市潮境與基隆嶼的海面上，今天近午出現一群海豚大軍，約有200隻、6個籃球場大的一群海豚，在海面上跳躍，鉅隆號漁船船長項彥豪立即關掉引擎，近賞海豚大軍經過，民眾說「好壯觀」、「真是太幸福了」，項彥豪說，已經好幾年沒有看到這麼壯觀場面了。

    項彥豪說，今天上午10點從基隆八斗子漁港出發，載釣客出海垂釣，大約11點左右，在潮境與基隆嶼的海面上，原本在享受片刻寧靜，水面突然開始騷動，他定睛一看是一大群的海豚，在船前穿梭跳躍，銀色浪花劃破海面，所有釣客都站起來，屏息凝視，看著前方這突如其來的驚喜中。

    項彥豪說，他立即關掉漁船的引擎，釣客們也收起釣竿，避免傷到海豚，看著上百矯健的身影在船前穿梭，好像是一場海洋舞蹈。項彥豪保守估計約有200隻左右，有6個籃球場大的場面，大家都好開心。

    項彥豪說，他已經好久沒有看到這麼大的陣仗，平時看到也只有數隻左右，他目視海豚的花紋，有些是瓶鼻海豚。他以手機錄影上傳臉書，分享給民眾賞海豚。民眾說「實在太美了」、「好幸福」，有人說是「海豚的歡迎式」。

    項彥豪本身也是救援鯨豚協會成員，經常協助淨海、救援受困海龜等，他希望大家好好珍惜海洋。

    基隆海面上出現一群海豚，海釣客十分驚喜。（記者盧賢秀翻攝）

    基隆海面上出現一群海豚，海釣客十分驚喜。（記者盧賢秀翻攝）

    基隆海面上出現一群海豚，海釣客十分驚喜。（記者盧賢秀翻攝）

    基隆海面上出現一群海豚，海釣客十分驚喜。（記者盧賢秀翻攝）

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