台灣觀光100亮點3月主打高雄 高市觀光局力推5大亮點打卡抽iPhone

愛河灣與大港橋是最具高雄大港代表性的景點。（觀光局提供）

2025/02/28 14:10

〔記者王榮祥／高雄報導〕呼應觀光署「台灣觀光100亮點」系列活動3月主打星選擇高雄！高市觀光局今強推高雄5大觀光亮點，大港橋愛河灣、旗津燈塔、壽山動物園、佛陀紀念館及旗山老街，加碼抽獎包括iPhone 16等好禮。

觀光局指出，高雄山海河港觀光資源豐富，3月開始還有更多精彩活動，從「高雄潮玩祭」、「高雄春天藝術節」、「高雄櫻花季」、「大港開唱」、韓國女團GFRIEND與「歌神」張學友巡迴演唱會等，另有兩百多年傳統陣頭藝陣文化「內門宋江陣」，及眾所期待的總舖師辦桌「宋江大宴」！

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高雄5大觀光亮點包括愛河灣大港橋、旗津燈塔、壽山動物園、旗山老街與佛光山佛陀紀念館都非常精彩、值得一遊再遊。

交通部觀光署正強力行銷「台灣觀光100亮點」 國內旅遊，透過「環島月月Party」系列主題，搭配食宿遊購行優惠與抽獎及「亮點集時樂」；只要遊客前往「台灣觀光100亮點」任一景點，透過手機或平板GPS定位進行電子集章，即可參加「四季抽好禮」活動，獎項有萬元旅遊金、星級飯店住宿券等。

觀光局長高閔琳指出，做為3月觀光主打星，高市觀光局大方加碼抽獎福利，包括iPhone 16、「高雄五告讚」團體遊程、高鐵假期（自由行一泊二食）及FunPASS 高雄好玩卡一日券等好禮，總市值逾16萬元。歡迎全國民眾春天來高雄賞美景、品美食、參加各式精彩活動、打卡集章抽大獎。

歡迎海內外遊客及歌迷粉絲3月來高雄，搭配「台灣觀光100亮點」與高雄市政府觀光局加碼抽獎活動，賞美景、品美食，參加各式精彩活動、打卡集章抽大獎，充分享受高雄春天獨特魅力，美好回憶滿載而歸！詳細活動資訊可至「台灣觀光100亮點」活動網站查詢，另更多高雄好玩好吃及活動亮點資訊可上高雄旅遊網查詢。

「旗津燈塔」不分晝夜的美麗海景是外國旅客特別鍾愛的景點。（觀光局提供）

「旗山老街」是2023年全台最受歡迎老街。（觀光局提供）

「壽山動物園」友善親近動物的設計。（觀光局提供）

「佛陀紀念館」是海內外佛教徒信仰中心。（觀光局提供）

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