嘉義知名零食電商「X老闆」跳票？粉專：內部調整連假停止服務

嘉義知名零售電商在臉書公告連假期間停止提供服務。（取自電商臉書粉專公告）

2025/02/28 13:46

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義知名的零食電商「X老闆」，這兩天傳出跳票，前晚更有民眾目擊有多輛貨車前往電商倉庫搬貨，昨天倉庫未開門，今天228連假起跑，許多外縣市民眾前來倉庫想逛逛買零食，倉庫仍無開門，電話均呈現忙線中，無人回應，「X老闆」臉書粉絲專頁則在中午公告內部調整，連假期間停止提供服務；嘉義市警方表示，該電商轄區派出所目前尚未接獲民眾報案。

據了解，該知名零食電商近年來透過直播等方式銷售，零食多樣化，價格划算，吸引許多消費者購物，負責人也經常做公益，對外形象良好；然而昨天網路社群流傳該電商倉庫在夜間有多輛貨車前往搬貨的影像，更傳出有跳票情形，讓許多粉絲湧入臉書粉專留言。

請繼續往下閱讀...

該電商昨天凌晨貼文「親愛的顧客與合作夥伴：為了提供更高品質的服務與更流暢的營運體驗，本公司正在進行內部優化調整。相關作業將於調整完成後恢復正常，敬請安心。感謝您的支持與信任，我們將以更穩定、高效的狀態為您提供更優質的服務。」，今天中午又發文「因目前內部調整，連假期間請大家別撲空，同時感謝大家的支持與愛護，於連假期間，停止提供服務。」

當地民眾說，時常會去該處電商購物，而前幾天臉書粉專仍正常發文、發影片，2月24日也發文「門市、官網 全場成本價回饋粉絲，即日起至3/31截止，全館破盤大出清 一件不留 」，本來想趁連假去買零食，結果卻撲空；也有網友說，該電商先前推出儲值方案，有不少粉絲儲值，希望能盡快正常營運。

該電商倉庫今天並未營業，電話忙線不通。（民眾提供）

該電商倉庫今天並未開張。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法