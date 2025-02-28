泰安櫻花季正妹值勤引暴動 網友直呼人比花嬌

中市警局在今年泰安櫻花季安排烏日分局女警值勤。（圖翻攝自「TCPB 局長室」臉書粉專）

2025/02/28 12:59

〔記者張軒哲／台中報導〕228連假天氣溫暖如夏，台中市泰安派出所湧入賞櫻人潮，寧靜農村遊客爆棚。台中市警局在今年泰安櫻花季安排烏日分局一名年輕女警到場指揮交通，另外，安排第六分局一名帥男警搭配值勤。帥哥美女相當吸睛，遊客直呼女警人比花嬌。

今日台中市晴朗高溫，泰安櫻花進入盛開期，不少遊客把握好天氣到訪，農村湧入人潮，小吃攤販也陸續進駐擺攤營運，把握一年一度賞櫻商機。讓遊客賞花也能採買農產品。

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泰安周道路湧入人車，也讓台中市警局在櫻花季期間，加派人員到泰安支援。日前安排年輕帥哥美女搭檔服勤，照片分享至台中市警局臉書粉專，引起熱議。尤其烏日分局正妹女警長相出眾，氣質脫俗，男網友紛紛開玩笑指稱「想被她逮捕」，眾人公認女警神似南韓知名女星金秀賢，也有網友認為長得像台灣女星張鈞甯。

據了解，兩人都未婚，烏日分局正妹女警去年也有支援中台灣燈會指揮交通，也是引起網友熱議，讓網友們暴動求IG。

中市警局在今年泰安櫻花季安排烏日分局女警（右）與第六分局一名帥男警搭配值勤。（圖翻攝自「TCPB 局長室」臉書粉專）

泰安櫻花盛開，遊客把握好天賞花。（記者張軒哲攝）

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