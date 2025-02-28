台灣、芬蘭簽署航空服務協議 與北歐首度建立空運航網

台芬航空服務協議簽署後，我國民航局長何淑萍（右5）、芬蘭民航局長Jari Pöntinen（右6）、我國駐芬蘭代表張秀禎（左4）及兩國民航官員、我國航空業者合影。（民航局提供）

2025/02/28 13:58

〔記者吳亮儀／台北報導〕交通部民航局今天（28日）宣布，台灣芬蘭航空服務協議在本月27日由我交通部民用航空局局長何淑萍以及芬蘭民航局局長Jari Pöntinen在芬蘭赫爾辛基完成簽署，是我國與北歐國家第一個簽署的航空服務協議。

台灣與芬蘭推動洽簽航空服務協議歷經多年，民航局表示，在雙方民航主管機關共同的努力，並透過外交管道於我駐芬蘭代表處的大力協助，終於促成協議的簽署，是台芬兩國空運發展的重要里程碑。

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根據這次簽署的協議，台芬雙方可指定多家航空公司，飛航由台灣經停任何中間點至芬蘭的客、貨運航班，客、貨容量班次各為每週14班，且享有中間點第五航權。

民航局長何淑萍表示，芬蘭位處北歐重要地理位置，此次國籍華航、長榮、星宇航空公司也透過與芬蘭業者交流，實地瞭解芬蘭的航空市場，目前國籍業者與芬蘭航空已在既有歐洲營運航點聯營合作。

何淑萍表示，有鼓勵雙方航空公司於航空服務協議簽署後，雙方業者可持續進行共用班號等合作方式，深化台灣與芬蘭間的空運往來，未來也可視市場需求開闢台芬航線，逐步拓展北歐航網。

民航局表示，航空運輸作為全球旅運及經貿往來的動力，台芬航空服務協議的簽署為雙方航空公司帶來拓展航網的新契機，更有助國籍航空公司開發北歐新市場，有利雙方商旅觀光往來，並帶動整個北歐與台灣間的空運與經貿發展。

民航局長何淑萍、芬蘭民航局長Jari Pöntinen 於芬蘭首都赫爾辛基簽署台芬航空服務協議。（民航局提供）

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