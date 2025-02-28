賞櫻人潮湧現！ 阿里山公路石棹段早上8點就開始壅塞

阿里山公路石棹段賞櫻車潮湧現、交通壅塞。（圖由洪天勝提供）

2025/02/28 13:23

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕大阿里山地區迎來有史以來2月底最佳櫻花花況，228連假第一天，阿里山公路賞花車潮湧現，觸口上山路段形成車龍，中途的交通樞紐石棹段早上8點多開始壅塞，不過整體而言車流還算順暢，只是車速較慢，遊客讚稱「看到空前的櫻花美景，塞點車還是很值得」。

嘉義縣文化觀光局日前力推228連假3大熱門賞櫻點，其中阿里山鄉樂野村的「中興製茶所」更是所有攝影人公認的首選，滿開的椿寒櫻與爆開的昭和櫻爭奇鬥艷，從阿里山公路湖底橋往中興製茶所望去，茶園中的櫻花非常壯觀，不少遊客將車停在阿里山公路安全處再徒步進入茶廠賞花。

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距中興製茶所不遠的樂野村頂湖，從聯外道路開始，昭和櫻就盛開迎賓，停車場入口的昭和櫻櫻王、櫻后滿開，粉紅色花海美不勝收，賞完櫻再從這裡登上大凍山，遊客讚稱這是最棒的228假期。

也由於阿里山公路從隙頂段往上沿途都可以看到爆開中的昭和櫻，包括巃頭明隧道、英迪格公車站牌、石棹加油站等，今天一早，阿里山公路上賞櫻車潮絡繹於途，車多致車速緩慢，遇有紅綠燈交通號誌處就會造成回堵，不過整體而言還不致於陷在車陣中動彈不得，掃了遊興。

另韓團TWICE偶像周子瑜回台必訪的嘉義縣梅山鄉太和村社後坪「寒溪呢森林人文叡地」，周子瑜今年初陪父母到寒溪呢時，當時只有緋寒櫻初綻開，讓子瑜小小失望，這幾天寒溪呢昭和櫻滿開，負責人施楊秀美拍照和子瑜及爸媽分享，因工作忙碌無法返台賞櫻的子瑜回說「太漂亮了，可惜無法親眼觀賞」。

嘉義縣梅山鄉太和村社後坪「寒溪呢」昭和櫻滿開。（圖由「寒溪呢」提供）

阿里山鄉樂野村中興製茶所的粉紅色花海。（圖由讀者提供）

阿里山鄉樂野村頂湖的昭和櫻美麗花況。（圖由葉秋原提供）

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